美陸進入戰略競爭 包道格：美國沒給大陸下台階！

2018年10月06日 18:40 中時 王嘉源

美國副總統彭斯4日就美國對陸政策發表演說,對北京當局許多作為做出強烈批評,不僅引來陸方不滿,美國政學界也對是否應該如此高調批陸有不同看法。前美國在台協會(AIT)台北辦事處處長包道格形容此為,美國向大陸發出了戰鬥號角,卻沒給予對方下台階。

據美國之音(VOA)中文網6日報導,在彭斯對大陸內外作為做出全面批判之前,白宮國安會議亞太事務資深主任博明(Matthew Pottinger)上星期即在大陸駐美大使館一場慶祝「十一」國慶日的活動上,預告了彭斯演說內容所代表的意涵,那就是美陸將進入一種戰略競爭態勢,這種看法已反映在川普政府的《國家安全戰略》及《國防戰略》中。

博明對包括大陸駐美大使崔天凱在內的慶祝人群表示,川普政府已經「更新」了美國對陸政策,「將競爭的概念拉到最前列」。他並以孔子「名不正則言不順,言不順則事不成」來強調,美陸間的確某種程度上正在從事一種競爭,「若不承認這個事實,將會造成重要誤解並帶來誤判」,所以以某種方式來說,川普政府「修正」(rectify)了對大陸的政策框架,以反映美陸關係的演變。不過他說,「對我們來說,在美國,競爭並不是一件壞事(competition is not a four-letter word)。」

《紐約時報》在上星期一篇報導中提到這段談話時指出,博明以「通常不會在正式場合看到」的「非常尖銳的語言(brittle language)表明,美國「一意要(intent on)與中國競爭」。

針對彭斯4日在保守派智庫「哈德遜研究所」演說,對大陸內外政策提出嚴厲批評,現任華府智庫「卡內基國際和平基金會」研究副總裁包道格(Douglas Paal)認為,這是由於川普政府認定大陸會很快輸掉與美國的戰略競爭,因此沒有必要提出條件,而是等待大陸投降。

他說:「這是一個進行戰鬥的號聲,但沒有提出一個獲得共同結果的前進之路,基本上是美國與中國進行存亡之爭並認定美國會贏得這場鬥爭,因此他們不需要在貿易、智慧財產權或是區域與國際安全領域給中方提出一個下台階。」

這位擔任過老布希總統的特別助理以及國安會議亞洲事務高級主任的專家,對這種做法提出了批評。他說:「這個政策沒有做到兩點:一是給中國對壓力做出讓步的理由;二是創造讓中國想做出讓步的有效壓力。」包道格認為,美國的這種做法,使得陸方很難做出讓步與妥協,因為如果大陸政府讓步,會被大陸民眾看作是像19世紀那樣喪權辱國。

在包道格看來,美陸關係在變好之前會變得更糟糕。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)中國權力項目主任葛萊儀(Bonnie Glaser)在接受美國之音採訪時說,看來,川普政府正試圖在諸多議題上對大陸進行反擊。

她說:「(彭斯)這個談話的確代表了川普政府對中國關切的綜合闡述。川普政府的人已經談到了美國在與中國打交道時加強競爭性的必要。對我來說,這看起來像是他們也正在試圖加強對抗性。」

葛來儀認為,美陸關係很可能處於一個關鍵的節點。她說:「這個談話與川普政府一直採取的立場一致,但在美中關係上,我們很可能處於一個十字路口。如果我們不找到消除雙邊關係摩擦的途徑,我們可能正在走往一個更負面的方向,進入更多的戰略競爭和對抗的階段 ,人們開始談論新冷戰。這不是完全不可能的。」

另據英國廣播公司(BBC)中文網報導,彭斯在演說中特別提及哈德遜研究所中國項目主任白邦瑞博士(Dr. Michael Pillsbury)的觀點:「中國反對美國政府的行動和目標。實際上,中國正在與美國的盟友和敵人建立關係,這與建立任何和平及高效的中美關係的意圖相矛盾。」這一觀點來自白邦瑞2015年出版《2049百年馬拉松:中國稱霸全球的祕密戰略》(The Hundred-Year Marathon: Chinas Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower)。

白邦瑞被稱為中國通,多年來是美國政府的中國問題高級智囊,也被川普總統讚為「中國問題頂級權威」。他在這一書中詳述了大陸如何欺騙美國,幫助自己超越美國成為世界最強的超級大國。

他寫道:「40多年來,美國發揮了不可替代的作用,幫助中國政府建立起蓬勃的經濟、開發出科學和軍事能力、在世界舞台上占了一席之地,初衷就是中國崛起將給我們帶來合作、外交和自由貿易。」

「但是如果中國夢是不費一槍一彈取代我們,就像美國當年取代大英帝國一樣,會怎麼樣?」從他書中所寫內容來看,川普政府應該在很大程度上接納了他的觀點和建議。

