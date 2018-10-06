彰化媽祖昇天日11間宮廟聯合遶境 持續11年完成第一輪

彰化縣媽祖聯合遶境祈福，歷經6天5夜遶境彰化縣，5日回鑾，6日眾神尊齊聚芳苑普天宮舉辦聯合祈福典禮。（吳敏菁攝）

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彰化縣媽祖聯合遶境祈福，歷經6天5夜遶境，圓滿完成。（吳敏菁攝）
彰化縣媽祖聯合遶境祈福，歷經6天5夜遶境，圓滿完成。（彰化縣政府提供）

彰化縣11間媽祖宮廟組成「彰化縣媽祖聯合遶境祈福」，9月23日從今年爐主芳苑普天宮起駕，歷經6天5夜遶行彰化縣境內的土地，昨天(5日)在信徒夾道歡迎中回鑾，今天(6日)舉行聯合祈福典禮，圓滿地完成了連續11年來的第一輪，新的第二輪還要續辦。

6日彰化縣副縣長陳善報代表縣長魏明谷擔任主獻官，祈求國泰民安、風調雨順，爐主宮廟芳苑普天宮主委徐明戰擔任正獻官，並交接王功福海宮主委林益模接下會旗，開始第二輪媽祖聯合遶境祈福活動。

彰化縣自1723年建縣，迄今近300年歷史，彰化人對媽祖有深厚的敬仰和崇拜，每年縣內很多廟宇都辦理媽祖遶境，保存了豐厚多采的傳統文化和虔誠信仰，彰化縣政府在2007年籌備邀集縣內媽祖廟，在農曆9月9日媽祖得道升天紀念日辦理遶境祈福。不同於各遶境活動在農曆3月份舉辦，除了分散各宮廟3月分忙碌媽祖誕辰紀，也發揚媽祖慈愛的精神。

2008年首次舉辦，王功福海宮擔任爐主，獲得熱烈迴響，奠定宮廟聯合遶境祈福的模式，2009年由伸港福安宮擔任爐主，2010年爐主彰化南瑤宮，2011年爐主芬園寶藏寺，2012年爐主員林福寧宮，2013年爐主社頭枋橋頭天門宮，2014年爐主田中乾德宮，2015年爐主北斗奠安宮，2016年爐主埤頭合興宮，2017年爐主二林仁和宮，2018年爐主芳苑普天宮。

持續11年來，第一輪圓滿完成，搭起縣內媽祖宮廟間的情誼，彰化縣長魏明谷宣布，明年會旗交由第一間宮廟王功福海宮擔任爐主，開始第二輪媽祖聯合遶境祈福活動，祈求媽祖神威顯赫，庇佑彰化縣「有風無颱、有雨無災」。

(中時 )

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