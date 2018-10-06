黃煌雄請辭獲准 古辣斯：賴揆非常不捨

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促轉會主委黃煌雄今（6）日請辭獲准，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡表示，行政院長賴清德有極力慰留，不過就如黃主委的聲明所述，希望促轉會不要被汙名化，希望藉由他的請辭，可以讓社會大眾正視轉型正義的工程，是所有人民必須超越黨派面對的；因此，賴院長才不得已、也非常不捨的同意。

古辣斯表示，在促轉會「912」事件後，賴院長第二次在立法院被國民黨團強力杯葛，不讓行政團隊上台進行施政報告的這一天，黃主委有親自和賴院長見面，提到他認為做為主委，應當要負起責任，也不希望促轉會的個案，影響所有整體行政團隊的運作，這時賴院長也積極的慰留。

古辣斯表示，黃主委個人覺得有心人士把促轉會抹黑成東廠，並且也對促轉會以及他過去的所做所為有多所指責，他認為這是無法承受之重，再加上部分團體刻意操作、抹黑、扭曲、汙名促轉會，讓促轉工程陷入推動的困境，因此，他認為如果透過他個人的請辭，讓社會了解促轉推動的重要性，他必須做此決定，且辭意堅定。賴院長經多所慰留之後，依然必須尊重黃主委的意願，忍痛勉強同意。

對於主委接任未來人選，古辣斯表示，行政院會開始徵詢適合人選，找到適合的人選非常重要，因為黃主委的辭呈還沒收到，離職日未定，在確定黃主委離職日之後，新主委上任之前這段時間，行政院不排除找人代理，這是其中一種可能性，不過一切還是要等到收到黃主委書面辭呈之後，再進一步研擬下一步作法。

(中時 )

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