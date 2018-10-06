《中時晚間快報》讓促轉會浴火重生 黃煌雄請辭主委

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綜合報導

◎讓促轉會浴火重生 黃煌雄請辭主委

促轉會副主委張天欽「東廠說」引發外界對促轉會質疑，6日促轉會主委黃煌雄宣布，為了解開朝野不必要的政治僵持，共同努力為超越政黨輪替的轉型正義留下空間，讓促轉會得以浴火重生，追求的「真相、責任、公義、和解」的目標得以延續，他決定請辭促轉會主委一職。

◎今晚東北風報到 連續一周下雨 最低溫可至18℃

短暫的好天氣要告一段落了！氣象局預報員林伯東表示，今（6日）晚起東北風開始影響台灣，基隆北海岸最先受到影響，明天擴大到大台北、宜蘭等地，溫度下降，北部有雨。尤其下周三（10日）起東北風更強，最低溫可能降到18℃左右。

◎美恐祭貿易「毒丸」條款 藉他國對陸施壓

陸美貿易戰開打，美國積極拉攏其他國家聯手對抗大陸。美國商務部長羅斯5日表示，在新簽署的《美墨加貿易協定》（USMCA）中，一項旨在阻止與大陸達成貿易協議的「毒丸」（poison pill）條款，可能會在未來與日本和歐盟等其他國家和地區達成的貿易協定中被複製，藉其他國家迫使大陸開放市場。

◎錦榮、JR打氣視障者 鼓勵勇於挑戰自我

錦榮、紀言愷（JR）6日出席愛盲基金會「用心引路、夢想起飛 2018關注低視能鐵馬環台活動」，有26位熱心的領騎教練將帶領15位視障朋友、12位銀髮族長者，一同展開為期9天共900公里的協力車鐵馬環台之旅，錦榮、JR也鼓勵視障者及受視力困擾的低視能朋友勇敢踩出去、挑戰人生中的每一種可能。

(中時電子報)

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