朋友借她自製賣場的「假停車卡 」兩人都遭殃

鄭男將賣場停車票卡複製後，借給友人使用被抓包。（邱立雅翻攝）

友善列印
中時
邱立雅

新竹縣一名鄭姓男子向賣場租借停車位，卻將停車票卡拿去複製，借給親友使用，讓楊姓女駕駛準備前往賣場停車時，被管理員發現持偽造停車卡並報案處理，楊女雖當場解釋票卡是朋友出借，並非有意違反規定。經過調查後，警方將鄭男、楊女以偽造證券函送新竹地檢署偵辦。

今年5月間，竹北市三民派出所接獲賣場停車場管理員報案，表示有車輛駕駛人使用偽造的停車卡片使用該賣場之停車位。經警方到場了解後發現，該車輛楊姓女駕駛人所使用的停車票卡確實不是該停車場所製作之卡片，楊女向警方解釋，此停車票卡是鄭姓朋友給她使用的，並不知道此卡非由停車場所發，如果不能使用此停車票卡的話，她願意另外購票停車。

經警方調查，發現楊女使用之偽造停車票卡是一名有傷害、家暴等刑案紀錄前科的鄭姓男子所給，鄭男表示他因住家沒有車位，所以向賣場停車場租借長期車位，因為朋友到家裡找他時沒有車位停，所以才會自行至鑰匙店複製停車票卡，將所複製之停車票卡借給朋友使用，但鄭男不願說明除了將卡片借給楊女之外，還有借給何人。

警方表示，鄭男行為已涉嫌偽造證券，另外，雖楊女稱不知該停車票卡為偽造，但使用偽造之停車票卡屬實，警方在訊問鄭、楊二民後，全案依偽造證券函送新竹地檢署偵辦。

警方呼籲民眾勿因貪圖方便或是想要節省費用等原因而觸法，即使是合法承租車位仍必須依照相關承租契約履行，自行複製票卡使用屬於違法行為，社會大眾對於身邊之親友也應互相提醒法治觀念，切勿因小而失大。

(中時 )

新竹競選布條遭噴漆 原來是兩名… 高雄學生套房驚見女屍 女大生死…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。