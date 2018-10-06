FUN國道玩花博 全台八大服務區宣傳起跑

2018年10月06日 18:05 中時 王文吉

國道泰安服務區設置許多花博看板，行銷2018世界花博在台中。（王文吉攝）

「FUN國道～玩2018台中花博」記者會邀請幼兒園小朋友表演花朵舞蹈。（王文吉攝）

國道服務區配合花博宣傳活動，推出抽獎活動，有機會抽中多項好禮獎項。（王文吉攝）

台中市農業局為行銷2018台中世界花博，今天(6日)下午於國道1號泰安南下服務區，舉辦「FUN國道～玩2018台中花博」記者會，宣告宣傳活動於國道中壢、湖口、泰安、清水、西螺、 古坑、東山、關廟等8座國道服務區同時起跑，透過設置「形象牆」 聯合行銷花博及好農市集，並搭配液晶電視播放花博宣傳影片，吸引遊客目光。

記者會現場提供農業局輔導的國產豆奶、黑葉荔枝氣泡水及大甲麵本家料理，這些產品未來在泰安服務區「2018臺中花博商品 專區」提供民眾選購。另外為推廣台中花卉，還提供民眾拍照打卡，贈送最能代表台中的蝴蝶蘭、文心蘭及秀線等在地花卉活動。

農業局表示，本次活動與國道服務區聯合宣傳，尤其泰安服務區是北部遊客進入花博三大展區的前哨站，花博開幕後，將持續行銷「台中農好禮」，希望進一步帶動國內觀光消費，在國道服務區與全國民眾互動，達到推廣與增加曝光度。

配合開跑活動，自10月10日起至明年4月20日止，舉辦為期近7個月的抽獎活動，民眾只要在服務區餐桌上，掃描花博攻略QR-CODE完成題目，即有機會抽中大甲麵本家花博款禮盒、國產非基改的花博款豆奶、黑葉荔枝氣泡水、南仁湖獨家贊助住宿券、海生館門票、劍湖山樂園門票、三點一刻花博款奶茶禮盒等，泰安服務區並有獨家的「FUN國道花博隨行杯」好禮，回饋用路人。

(中時 )