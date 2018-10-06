高雄學生套房驚見女屍 女大生死亡多日 初步排除他殺

高雄警方在三民區發現一女子陳屍租屋套房，圖為案發現場。（林瑞益翻攝）

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中時電子報
湯萱樂,中國時報/
高雄警方在三民區發現一女子陳屍租屋套房，現場已有屍水流出。（林瑞益翻攝）

一名女大學生疑似想不開，在高雄市三民區的鼎強街巷內租屋套房燒炭自殺，現場沒有發現遺書。高雄市三民第二警分局已經展開調查，並通知家屬南下協助調查。

警方表示，6日下午1時許，三民第二分局鼎金所接獲民眾報案，指該處的租屋套房有異味。警方到現場查看，一樓房間門外有不明液體流出，且房內散發濃濃的腐臭味道。

警方欲開門入內察看時，發現門遭安全鐵鍊鍊住，通知消防隊到場協助破壞鐵鍊入內查看。偵查隊鑑識人員到場勘查，發現門上貼滿膠帶，內有一名死者趴在床上且遺體已發黑，並流出屍水。

警方發現死者旁邊置有一已熄滅的炭盆，初步研判為燒炭自殺，且已死亡多日，現場未發現有打鬥痕跡，初步排除他殺之可能，且現場未留有遺書。目前已確認往生者身分，並通知家屬南下處理後續事宜，詳細自殺原因仍待調查釐清。

警方呼籲，若家庭成員有異常狀況，應多關懷陪伴，並多加注意其行蹤，自殺不能解決問題，當絕望時切勿放棄任何希望，建議可撥打1980張老師或1995生命線諮詢，給自己一個機會。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

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