大甲幸福公園球場啟用 市議員舉辦球賽鼓勵運動

2018年10月06日 18:10 中時 王文吉

日南國小校隊與劉子立教練率領的社團球隊進行直排輪曲棍球表演賽。（王文吉攝）

台中市議員吳敏濟與運動局專委吳國珉為直排輪曲棍球表演賽開球。（王文吉攝）

原屬軍方閒置土地的台中市大甲幸福公園，經市議員吳敏濟爭取開闢，為慶祝多功能球場啟用，6日舉辦曲棍球表演賽與社區3對3籃球賽。吳敏濟表示，這座球場開放供社區民眾使用，日南國小直排輪曲棍球隊也在此訓練，台中不僅是宜居的城市，也是全民運動的城市。

直排輪曲棍球表演賽由日南國小校隊，與劉子立教練率領的社團球隊擔綱，小選手們個個穿得像鋼鐵人在場內拼鬥，家長們則在場外熱情地為孩子們加油。劉子立表示，直排輪曲棍球安全裝備齊全，小朋友可以盡情練習身體靈活度，對肢體和腦部的發育都很有幫助，深受孩子與家長們的喜愛。

社區3對3籃球賽報名踴躍，共有社會組9隊、高男組21隊、國中組12隊、高女組3隊。溪北地區2萬多人口，運動空間相對缺乏，所以這座球場落成啟用，讓很多愛好運動者相當興奮。

吳敏濟表示，在幸福公園規劃籃球場與直排輪曲棍球場原因有二，其一是籃球運動人口最多，其二是日南國小曲棍球隊缺乏合格的練習場地，因此向市府爭取300多萬空汙基金，將學校附近原屬軍方的閒置土地改建成運動公園，運動局再撥款200多萬元興建多功能球場。

日南國小校長蔡家廷感謝吳議員讓這塊閒置荒地活化、美化、綠化，讓學校直排輪曲棍球隊從此有了安全、方便的場地練習。他表示，以前將就使用校內的籃球場是克難做法，場地不合格設施不完善，如今有了這座場地可以期待球隊未來會有更好的成績。

運動局專委吳國珉指出，吳議員是這座公園和多功能球場的重要推手，社區與學校共同使用充份發揮資源共享的精神，開幕儀式中吳敏濟建議增加槌球場讓老年人也能在此同樂，該局將會儘速辦理。

(中時 )