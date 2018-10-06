「北港媽祖盃輪椅舞蹈國際賽」14國選手同台競技

2018年10月06日 18:10 中時 張朝欣

「北港媽祖盃輪椅舞蹈國際賽」邀14國好手同台競技。（張朝欣攝）

「2018IPC北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽」邀請14國選手來台競技，6日在北港鎮立體育館展開為期2天的賽事，共有墨西哥、亞塞拜然等200餘名選手參賽，還有全國首見的電動輪椅舞蹈，各國選手以舞會友，讓北港小鎮躍上國際舞台。

「北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽」去年首度在北港鎮舉辦，吸引8國上百名選手參與，獲得各國選手一致肯定，因此今年北港鎮公所、北港朝天宮與雲林縣政府決定擴大辦理，除了安排2天正式賽程，還於4日晚間在北港朝天宮舉行尬舞晚會。

開幕典禮在6日下午2點舉行，由雲林縣長李進勇、北港鎮長張勝智、北港朝天宮董事長蔡▲▼（▲左口右永。▼得的彳改為金）等人共同主持，來自韓國、香港、墨西哥、亞塞拜然、菲律賓、義大利、德國、哈薩克等國家的選手熱情登場，現場掌聲不斷。

李進勇表示，去年參賽的輪椅選手們克服困難舞出美麗人生，縣府今年結合北港鎮公所、朝天宮與中華民國輪椅體育運動舞蹈協會舉辦國際賽事，藉此讓全世界看見台灣、看見北港 ，歡迎大家前往觀賽，為選手們加油打氣。

主辦單位「中華民國輪椅體育運動舞蹈協會」理事長蔡秀慧說，今年參賽選手包括2017年世界錦標賽輪椅創意及拉丁舞蹈冠軍菲律賓選手與亞軍烏克蘭選手、2017年媽祖盃拉丁舞亞軍韓國選手，以及台灣輪椅舞排名第1選手同場競技，精湛的舞技絕對讓大家不虛此行。

(中時 )