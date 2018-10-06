台中》翁章梁出席嘉義同鄉會挺龍後援會 林佳龍強調中部聯合治理成典範

2018年10月06日 18:43 中時 陳世宗

林佳龍呼籲，年底選舉不管是在台中打拼、還是回鄉的嘉義人，一定要用選票支持林佳龍和翁章梁。（陳世宗攝）

嘉義同鄉會6日成立支持林佳龍市長連任後援會，民進黨嘉義縣長候選人翁章梁當神秘嘉賓現身力挺。台中市長林佳龍表示，區域發展為目標時，就會超越縣市的本位主義，也會展開跨議題的合作，把人民的利益列為首要考量；「中部7縣市聯合治理」將成為台灣區域治理的典範。

嘉義同鄉會成立支持林佳龍市長連任後援會今成立，由台中市嘉義同鄉會總會長曾豐富、理事長江駿閎號召嘉義同鄉支持者到場支持，場面熱鬧盛大。林佳龍市長、嘉義縣長候選人翁章梁、立法委員何欣純、蔡易餘以及市議員張耀中均與會力挺。

林佳龍表示，台中的改變相信台中市民都有目共睹，台中外移人口佔6成，包括佳龍也是在台中落地，大家出外打拼就是靠朋友，嘉義同鄉會從4年前一直以來讓佳龍感受到溫暖；一個城市要有溫暖就是要讓城市不斷的進步。

嘉義縣長候選人翁章梁表示，旅居在外的嘉義鄉親很多，大家離鄉背井在外打拼，多年來事業有成、出人頭地。對台灣、對台中，對嘉義都很關心、也有很大的貢獻。感謝大家今天來到這邊，用行動支持最認真、最打拼的林佳龍市長。

翁章梁說，與林市長從野百合學運時代就是一起打拼好戰友。佳龍深耕台中，參選台中市長，一磨就是10年。佳龍的毅力跟表現，也是鼓勵我在嘉義蹲點15年，一步一步累積為鄉親服務機會最好的模範。

翁章梁指出，台中的進步不只是台中人看得到，全台灣人都看到，從綠川、柳川整治、舊城新生，到即將舉辦的世界花博，可以說真正是因為有認真的市長，才有進步的台中，這麼好的市長當然一定要相挺。

林佳龍提及台中這4年的改變進步，包括前瞻計畫受到中央肯定並補助，中央也核定捷運藍線計畫，宣告台中第二條捷運正式啟動；台中治安過去被認為不佳，經過這幾年我們的努力，已獲得大家肯定，在「每10萬人口犯罪指標案件發生數」及「每10萬人口全般竊盜發生數」方面，都是六都最低，顯示台中已經是六都治安最佳的城市。

林佳龍強調，台中巿這4年來縮短城鄉差距、拉近貧富懸殊、社會投資創新、加強行政革新，包括銀髮族假牙補助、花都藝術節等文化活動都遍及山海屯，已達到縮小鄉差距的效果；而托育一條龍、青年加農政策，則讓預算支出成為社會投資，為整體社會產生更正面的效益。

(中時 )