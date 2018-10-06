北台灣媽祖文化節聚桃園 晚間演唱會卡司強

2018北台灣媽祖文化節「天后相逢桃花源—會香大典」6日在桃園舉行。（甘嘉雯/攝）

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2018北台灣媽祖文化節「天后相逢桃花源—會香大典」6日在桃園舉行。（甘嘉雯/攝）
2018北台灣媽祖文化節「天后相逢桃花源—會香大典」6日在桃園舉行。（甘嘉雯/攝）

2018北台灣媽祖文化節「天后相逢桃花源—會香大典」6日在桃園舉行，市府和桃園慈護宮以「天后相逢桃花源」為主題，邀集全台11縣市、30家宮廟參加，總計26座媽祖聖像匯聚桃園，舉辦駐駕、會香、遶境及大型音樂晚會等活動，期望透過這系列活動舉辦，體現台灣人虔誠的媽祖信仰，也祈求媽祖保佑桃園平安建設大發展。

市長鄭文燦表示，北台灣媽祖文化節緣自2004年，由當時的台北市政府文化局、台灣省城隍廟及台北城區地方仕紳所發起，辦理台北府城大天后宮媽祖神像回鑾台北城的儀典；2006年起擴大規模，首辦「北台灣媽祖文化節」，今年是15年來第一次由桃園值東主辦，

媽祖信仰沒有族群差別或海內外的區隔，是台灣最普遍的信仰之一，各地媽祖也常以當地地名稱呼，如桃園慈護宮有「桃園媽」、中壢仁海宮有「中壢媽」、新屋天后宮有「新屋媽」，這些宮廟也都逐漸成為當地的媽祖信仰中心，而桃園慈護宮有近300年歷史，早期在南門外興建，從茅草廟起家，現在已成為桃園的信仰中心。

桃園市長鄭文燦也會率各縣市政府代表參拜，晚上則有大型晚會有謝金燕、玖壹壹、翁立友、曹雅雯、神棍樂團、草屯囝仔，卡司媲美跨年演場會等級。

(中時 )

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