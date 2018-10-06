政院發言人Kolas申請法扶告人 蔡正元：唉喲！她也算弱勢喔？

政院發言人Kolas。(資料照片/郭吉銓攝）

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中時電子報

行政院發言人Kolas Yotaka竟到法扶台北分會申請律師，要告屏東法扶律師陳采邑，引發爭議。國民黨政策會前執行長蔡正元酸說：唉喲！她也算弱勢喔？

陳采邑3月28日在臉書質疑時任立委的Kolas「公開為同居人原民會主委背書」，遭Kolas提告誹謗，最後不起訴，Kolas再告民事求償。

陳采邑昨在臉書指出，當初法扶接受原民會委託辦理原住民法律扶助專案，原意是協助法律資源相對不足的族人，怎到最後，變成扶助一位擁有全面執政黨龐大資源的立法委員？

蔡正元酸Kolas，唉喲！她也算弱勢喔？民進黨的不分區立委，現在是行政院發言人Kolas，為了控告屏東法律扶助基金會律師陳采邑，竟向台北法律扶助基金會申請律師，免費替她打官司，法律扶助基金會是納稅人出錢，幫助弱勢人士打官司的單位，Kolas這麼大的官，也算是弱勢喔？「民進黨人會不會太那個了！」

網友說：「喝酒找不到酒伴的弱勢。」、「天下都是他們的，不花錢打場官司算什麼？」、「讓大家看看這個黨的下限，究竟能下探到哪裡.....。」、「吃相難看。」、「原民之恥。」、「民進黨的政府官員已經是高官厚祿，連這種錢也要占便宜，真是令人鄙視、不屑。」、「有得凹當然要凹。」

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

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