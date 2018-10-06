清潔管家到府不打掃 還把酒喝光醉臥廚房

2018年10月06日 19:01 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

美國紐約有一名女屋主，請清潔公司派員來家裡打掃，結果清潔公司派來的管家不但在雇主家喝掛，酒醒來後還吃雇主冰箱的冰淇淋，什麼也不作。生氣的雇主在社群平台上給了該清潔公司負評，卻發現原來她雇用的是，該公司前員工被炒魷魚後所開的山寨版。

居住於紐約布魯克林的Snow表示自己在2013年曾使用過「喬安娜清潔服務」（Joanna Cleaning Service）公司的服務。日前她收到一名自稱「喬安娜 歐圖慈夫絲卡」（Joanna Oltuszewska）寄來推銷信，Snow向她預約兩名工人到家打掃，Snow在工人來後，留下180元美元的清潔費和60元小費後出門。

過幾個小時後，Snow的室友Nepomuceno睡醒趕著出門時，看到兩名工人坐在沙發上吃東西。後來室友回家只見一名女工人，而且趴在廚房地板，室友嚇得離開屋內報警，而家裡的一整瓶琴酒與威士忌都被喝光。當室友和Snow回來時，女管家已醒來還坐在沙發上吃著冰淇淋。

雇主生氣的向「喬安娜歐圖慈夫絲卡」申訴，但只收到對方回說，「這名工人很可憐，結婚19年的丈夫跟她離婚，然後她女兒懷孕」，且該公司無意退款。Snow在網上給了「喬安娜清潔服務」負評，不久後，Snow收到一名「喬安娜索寇洛夫絲卡」（Joanna Sokolowska）的人主動聯繫，自稱是「喬安娜清潔服務」的老闆。

據《蘋果》報導，老闆告知Snow，「喬安娜清潔服務」當時不曾接到她的預約，Snow所預約的，應該是「喬安娜清潔服務」開除的員工偷走顧客資料，另外開辦的「喬安娜『的』清潔服務」（Joanna’s Cleaning Service）。Snow發現，自己找不到「喬安娜『的』清潔服務」公司地址，因此連要提告都不知道該在被告欄填什麼。外媒報導，記者致電給這家山寨公司時，電話號碼已成空號，喬安娜 歐圖慈夫絲卡電郵也無回應。

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(中時電子報)