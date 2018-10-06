新北大悲行腳為地方祈福 靈鷲人散播愛與和平

2018年10月06日 19:04 中時 陳俊雄

在藍天、綠地、大樹環抱的氛圍下，恆傳法師帶領參與民眾靜坐禪修九分鐘平安禪。（陳俊雄翻攝）

靈鷲山佛教基金會6日下午舉辦「新北有愛，地球平安」大悲行腳活動，數百名靈鷲人與地方人士聚集新北市樹林區猐寮公園，在陽光和煦的周末午後，以禪修與持誦〈大悲咒〉方式，散播愛與和平理念，期盼啟發更多人的悲心善念，如同大悲咒共振梵音，從新北樹林傳遞到全台、全球，為台灣祈福，回向地球平安。

靈鷲山以觀音法門為弘法核心，〈大悲咒〉是重要的修持經典。開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師說，真正的修行，是要能夠利益眾生。而大悲咒是觀世音萻薩的大慈悲心，字字句句都是修道成佛的重要口訣。藉由大悲行腳的實際行動，學習觀世音菩薩聞聲救苦的精神，將個人修行擴大到與社會連結，從利益眾生升起慈悲心，返照自心覺性，本際平等，供養自性如來。

靈鷲山宗風指導法師恆傳法師說，2012年世界末日說盛行，各界人心惶惶，在觀音菩薩的慈心及心道法師的悲願下，開始舉辦大悲閉關法會。面對近年極端氣候盛行，世界水患、颱風、地震等天災頻傳，衝突時有所聞，遍佈全台各地的靈鷲人，發願以行動愛護家園、人群，2015年發起全台大悲行腳活動，陸續在宜蘭龍潭湖、基隆中正公園、台北市大安森林公園舉辦，今年邁向第4年，期盼悲心轉念、地球平安，為台灣、地球祈福。

今日下午1點半，全台各區靈鷲人陸續在猐療公園集合，一抵達就聽到工作人員高唱歡迎歌，展現活力；活動由「醇音樂坊」的國樂組曲悠揚開場，穿插台灣古典吉他大師蔡世鴻演奏動人樂音，伴隨現場涼爽秋風，在藍天、綠地、大樹環抱的氛圍下，恆傳法師帶領九分鐘平安禪，超過700人靜坐禪修，體驗平安禪的寧靜，頓時都市喧囂暫歇，煩惱全消、身心靈安住，公園周遭無聲勝有聲，一片祥和。

在寂光寺執事大良法師與靈鷲山十多位常住法師帶領下，參加者雙手合十，跟隨心道法師的大悲咒錄音檔，専注虔誠的持誦大悲咒，沿著猐療公園、全球傳動科技公司、三多國中四周人行道、光華公園繞行，梵音繚繞，不只沉澱參與者的心靈，更回向地球平安、世界和諧，擴大對社會的正面影響，為有限生命創造無限價值。

新北市農業局贈送700棵梔子花樹苗，與參加者結緣，希望讓地球充滿綠意，蝴蝶、蜜蜂等昆蟲可以永遠在我們的土地上飛舞。活動最後，靈鷲人手捧樹苗，與新北市民政局主祕陳怡君、農業局景觀處長林芳良、樹林區長林耀長、新北市議員陳世榮、高敏慧、洪佳君、前立委黃志雄、猐寮里長胡隆進、三多里長吳謝秀琴、靈鷲山護法會副總會長何語、立委蘇巧慧辦公室助理曾弘傑、樹林芳園扶輪社長辜淳秦等貴賓一起大合唱「一個乾淨的地球」，並念誦祈願文，為活動畫下句點。

參加的靈鷲山李姓師姐說，別小看個人修行帶動團隊的力量，修持大悲咒有如啟動個人小齒輪，轉動靈鷲山慈悲與禪宗風；用最虔誠的心念及實際行腳，凝聚善念，再轉動社會這個更大的齒輪，進而產生正循環，非常有意義。

(中時 )