金鐘53更新》喜翔、廖怡裬獲迷你劇集男、女配角獎

盧以恩（左起）、喜翔、廖怡裬分別獲得迷你劇集(電視電影)新進演員獎、男配角獎、女配角獎。（圖／翻攝自公共電視）

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中時電子報
廖科溢打敗錦榮，奪生活風格節目主持人獎。（圖／取自廖科溢臉書；翻攝自公共電視）
金鐘53紅毯部分稍早圓滿落幕。（圖／中時影視攝影組）

金鐘53今(6日)晚間在國父紀念館盛大展開，本屆由黃子佼搭檔侯佩岑以古裝扮相揭開典禮，除了主持人造型吸睛外，眾所矚目的「死亡之組」除了綜藝節目主持人獎、益智及實境節目主持人獎外，戲劇節目男、女主角獎也十分獲得關注，孟耿如PK嚴正嵐、李國毅力抗黃健瑋與盧廣仲，誰能勝出令人十分期待，以下為本屆金鐘獎得獎名單，將不斷更新。

《金鐘53》得獎名單如下：

◎迷你劇集(電視電影)男配角獎：喜翔/華視金選劇場-阮氏碧花與她的兩個男人(報名單位:中華電視股份有限公司、製作單位:中華電視股份有限公司)

◎迷你劇集(電視電影)女配角獎：廖怡裬/外鄉女-第三力量(報名單位:民間全民電視股份有限公司、製作單位:民間全民電視股份有限公司/青睞影視製作股份有限公司)

◎迷你劇集(電視電影)新進演員獎：盧以恩/公視人生劇展-青苔(報名單位:魚禾草影像有限公司、製作單位:魚禾草影像有限公司)

◎自然科學紀實節目獎：驚奇!博物館(參賽單位:臺灣電視事業股份有限公司、製作單位:臺灣電視事業股份有限公司)

◎自然科學紀實節目主持人獎：陳家頤/驚奇!博物館(報名單位:臺灣電視事業股份有限公司、製作單位:臺灣電視事業股份有限公司)

◎生活風格節目獎：我是留台幫(參賽單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位: 財團法人公共電視文化事業基金會)

◎生活風格節目主持人獎：廖科溢/秘境不思溢 III(報名單位:亞洲衛星電視股份有限公司、製作單位:亞洲衛星電視股份有限公司)

◎攝影獎：袁緒虎、傅士英/海•人•魚(報名單位:財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位:財團法人原住民族文化事業基金會)

◎特別貢獻獎：高振鵬先生

◎終身成就獎：劉立立女士

(中時電子報)

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