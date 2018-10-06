「軍警消」小小職人體驗營 150位小朋友闖關職訓

2018年10月06日 19:17 中時 王文吉

立委洪慈庸（右）、體驗營小小職人與超萌的國軍充氣娃娃合影。（王文吉攝）

小朋友參加小小職人體驗營活動，學員體驗各種職業的辛苦。（王文吉攝）

台中市后里區鳳凰救護推展協會主辦「小小職人體驗營」活動，6日上午在后里運動公園廣場熱鬧登場，超過150位小朋友身穿陸軍、海軍、空軍、警察及消防員制服，體驗職業訓練，並邀請搜救犬腿腿、斯斯到場宣導。立委洪慈庸也和小朋友體驗實作，盼透過活動，讓孩子們更認識職業與自我興趣，進一步尊重各職業別。

小小職人體驗營活動規劃小制服體驗、預防宣導、模擬實作、裝備展示、知識問答等，搜救犬也出動和學童互動，超過150位小朋友參與，現場歡笑聲不斷。包括立委洪慈庸、后里區公所代理區長張大春、消防局婦宣隊隊長洪保碧、后里區鳳凰救護推展協會理事長陳明珠等均到場參與。

洪慈庸表示，這次與鳳凰救護推展協會共同舉辦「小小職人體驗營」，透過職業實訓、實況觀摩、宣導教學，讓孩子體驗各職業的辛苦，因為軍人、警察、消防員都是保衛國家、保護人民生命安全的工作，希望透過體驗和宣導教學，讓孩子從小就能有機會接觸、認識各種職業，進一步尊重各職業別。

洪慈庸說，活動讓小朋友穿小職人制服、模擬實作、知識問答等課程，除了有趣，也希望在過程中讓孩子學習保護自身安全、正確的防禦觀念，以寓教於樂的方式加強預防的觀念，潛移默化增加小朋友的職業認知及自我防衛意識；消防局領犬員也特別介紹解說，讓孩子更清楚搜救犬腿腿與斯斯的訓練和任務。

陳明珠則提到，這次「小小職人體驗營」活動報名踴躍，超過150名小朋友參與，是台中第一次結合「軍警消」3個職業舉行，現場也安排救護協會CPR教學，讓大朋友、小朋友共同學習，家長們的回饋反應也相當好，希望大家在玩樂中學習，了解實務並留下美好回憶。

(中時 )