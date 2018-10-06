高雄》陳政聞總部成立大會 陳其邁暗批沒智慧的人才投給對手

2018年10月06日 19:37 中時 林雅惠

陳其邁說，陳政聞是他的徒弟，這次師徒聯手，期盼鄉親支持他當選高雄市長，讓陳政聞當選高雄市議員。(林雅惠攝)

陳其邁及民進黨立委、市議員等人與台下鄉親一起高喊「凍蒜」。(林雅惠攝)

民進黨高雄市長參選人陳其邁6日下午出席第三選區市議員陳政聞競選總部成立大會，受到上千名民眾熱烈支持，陳其邁強調，陳政聞是他的徒弟，這次師徒聯手，期盼鄉親支持他當選高雄市長，讓陳政聞當選高雄市議員。

陳其邁是第3次來幫陳政聞站台，他說，這次選舉的口號叫做「師徒聯手」，2005年陳政聞擔任他的助理，幫他開車，不計較薪水，當時陳政聞說，希望從他身邊學功夫，最大願望是有天能夠師徒聯手，他參選市長，他選市議員，10年後終於師徒聯手，這次他參選市長，陳政聞則是第3次參選市議員。

陳其邁說，12年來他一步一腳印跟鄉親一起打拚，20年磨一劍，他已經準備好了，他希望將人生最精采的歲月奉獻給他最心愛的故鄉高雄，這次師徒聯手，希望鄉親讓他高票當選市長、政聞當選市議員，不僅如此，大岡山的3席議員都要高票當選，第一、第二、第三名都要是民進黨市議員，讓高雄市議會拚過半。

陳其邁表示，這次市長選情很激烈，他擔心民進黨在高雄20年的努力，遭國民黨半年的抹黑，國民黨在這次選舉的奧步，除了「白賊」外，還用假新聞唱衰農產品價格，及假民調、假公投要影響大家，希望鄉親支持他，讓他延續花媽的市政跟大家一起打拚。

陳其邁強調，高雄是六都成長最快速的城市、失業率是六都最低的、各大廠都來投資高雄，高雄進步我們看得見，他不相信有人20年沒看見，現在選舉才出現，沒智慧的人才投票給他。

(中時 )