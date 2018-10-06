第七屆全國泰雅族運動會「泰雅風采」競在和平

2018年10月06日 19:48 中時 陳世宗

賽程包含泰雅族傳統技藝競賽與運動賽事，展現濃濃泰雅族運動精神與獨特文化性。（陳世宗翻攝）

107年第七屆全國泰雅族運動會於5、6日兩天，在和平區松鶴部落和平運動公園正式展開！賽程包含泰雅族傳統技藝競賽與運動賽事，來自宜蘭縣、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣及和平區等9鄉區長全員到齊，9鄉鎮1500多位泰雅族選手參與比賽，透過運動會凝聚族人情感，展現濃濃泰雅族運動精神與文化獨特性。

和平區長林建堂表示，泰雅族的運動會自9月26日自2300公尺的天地迎取聖火，3天在經過6鄉3區聖火傳遞，在過程中由祖靈的帶領，所到之處熱情的接待，看到各鄉區對泰雅族對自己文化的熱愛，希望藉由這次「比度」(泰雅族：7，表示吉祥的意思)泰雅族運動，凝聚九鄉(區)族人之情感，促進族人間之互動與交流，認識泰雅祖先之生活文化與習俗，存續並發揚泰雅族傳統勇士之精神。

立委孔文吉說，第1屆自南投縣仁愛鄉舉辦，至今每年舉辦1次，今年第7屆來到和平區，1年比1年盛大人數每年遞；最重要是要凝聚散布在全國的泰雅族，在這邊感謝祖靈，給我們風和日麗的天氣，在和平區裡，台8線中橫公路是上梨山重要的道路，自921地震後道路封閉，我在立法院全力要求政府能安全通車，讓泰雅族人有個美好的未來。

立委高金素表示，9大鄉區拔山涉水到和平區，目前和平運動公園已完成第一階段，未來還會規畫停車場及通行的橋樑，讓居民及遊客們不需要繞路，就可以抵達「和平運動公園」；原住民族不要照顧，只想要公平對待，她監督中央政府落實執政，給原住民族更多資源。

副秘書長郭坤明指出，歡迎9大鄉區的選手及鄉親來到和平區松鶴部落，台中市即將在11月3日舉辦台中世界花卉博覽會，有30幾國、30幾個展館，更有一座具有南島文化及泰雅精神的「原生秘境」展覽館，希望大家一起來歡賞台中花博，持續發揚泰雅精神傳承永續。

全國泰雅運動會暨傳統技藝競賽，分成「田徑賽事」及「傳統競技」2大主軸，比賽場地分為：田徑賽事(台中市立豐原體育場)、籃球(和平運動公園)、桌球（台中市實驗教育複合式園區）、慢速壘球（后里球場）、柔道（梅子戰鬥訓練中心）；傳統競技項目則有鋸木與舞蹈、射箭、摔角、拔河（和平運動公園）。

(中時 )