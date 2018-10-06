全國泰雅族運動會 1500族人松鶴部落競技

2018年10月06日 19:48 中時 王文吉

火炬手將自海拔2500公尺天池迎取聖火，傳遞到聖火台引燃。（王文吉攝）

第7屆泰雅族運動會舉辦傳統開幕式。（王文吉攝）

桃園市復興區泰雅族運動員進場。（王文吉攝）

全國泰雅運動會「傳統競技」射箭賽事，高手雲集。（王文吉攝）

「傳統競技」賽事包括鋸木比賽。（王文吉攝）

泰雅族運動會開幕式由耆老吟唱古調，向祖靈進行祈福儀式。（王文吉攝）

第7屆全國泰雅族運動會5、6日在台中市和平區松鶴部落登場，火炬手自海拔2500公尺天池迎取聖火，經過6鄉3區傳遞進入會場，宜蘭縣大同鄉與南澳鄉、新北市烏來區、桃園市復興區、新竹縣尖石鄉與五峰鄉、苗栗縣泰安鄉、南投縣仁愛鄉與台中市和平區等9位首長全員到齊，立委高金素梅、孔文吉、台中市政府副秘書長郭坤明也受邀參與盛會。

全國泰雅族運動會總計有1500多位泰雅族選手參賽，近3000人齊聚和平運動公園，展開泰雅族傳統的祈福迎聖火開幕式，2天賽事包含泰雅族傳統技藝競賽與運動賽事。

代表地主隊的和平區長林建堂表示，泰雅族運動會聖火由祖靈帶領，傳遞所到之處受到熱情接待，他看到各鄉區對泰雅族、對自己文化的熱愛，希望藉由運動會，凝聚族人情感，促進族人間的互動與交流，並發揚泰雅族傳統勇士之精神。

立委孔文吉說，首屆全國泰雅族運動會在南投縣仁愛鄉舉辦，每年舉辦1次，第7屆來到台中市和平區，一年比一年盛大，人數每年增加，這樣的活動，最重要是要凝聚散布在全國的泰雅族，他特別感謝祖靈，給我們風和日麗的天氣。

孔文吉還說，中橫公路是上梨山重要的道路，自921地震後道路封閉，他承諾在立法院會全力要求政府能安全通車，讓泰雅族人有個美好的未來。

立委高金素梅感謝和平區內全體動員，一起完成這場盛大的運動會，更感謝9大鄉區拔山涉水的來到和平區，鄰近台中最美的大甲溪的和平運動公園，已完成第一階段工程，未來還會規劃停車場及通行的橋樑，讓居民及遊客們不需要繞路，就可以抵達。

高金素梅說，她在立法院為原住民發聲，「原住民族不要照顧，我們只想要公平對待」，她會監督中央政府落實執政，給原住民族更多資源。

郭坤明則代表台中市長林佳龍歡迎9大鄉區的選手及鄉親來到松鶴部落，他說，台中市將在11月3日舉辦台中世界花博，有30幾國、30幾個展館，更有具有南島文化及泰雅精神的「原生秘境」展覽館，希望大家一起來歡賞台中花博。

全國泰雅運動會暨傳統技藝競賽，分成「田徑賽事」及「傳統競技」2大主軸，比賽場地分為：田徑賽事(台中市立豐原體育場)、籃球(和平運動公園)、桌球（台中市實驗教育複合式園區）、慢速壘球（后里球場）、柔道（梅子戰鬥訓練中心）；傳統競技項目則有鋸木與舞蹈、射箭、摔角、拔河（和平運動公園）。

(中時 )