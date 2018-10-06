毒駕殞命？彰化休旅車自撞電線桿 男死女重傷

休旅車自撞電線桿，男駕駛死亡，女乘客重傷。（吳敏菁翻攝）

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中時
休旅車自撞電線桿，男駕駛死亡，女乘客重傷。（吳敏菁翻攝）
車上發現安發他命Ｋ盤。（吳敏菁翻攝）
休旅車自撞電線桿，男駕駛死亡，女乘客重傷。（吳敏菁翻攝）
車上發現安發他命Ｋ盤。（吳敏菁翻攝）

彰化縣溪湖鎮6日清晨4點20分發生死亡車禍，37歲楊姓男子駕駛白色休旅車載35歲蔡姓女子，在崙子腳路的彎道，猛烈撞上電線桿和反光鏡，楊男送醫不治，蔡女意識不清，警方在車上查獲K盤和散落的糖狀搖頭丸，懷疑是嗑毒引發精神恍惚肇事。

車禍發生天色還暗矇矇，附近住戶在睡夢中被猛烈撞擊聲給驚醒，緊急報案，警消趕到現場，畫面驚悚，休旅車一頭撞上電線桿，車頭凹陷，駕駛座安全氣囊也爆開了

，門還半開著，楊男整個人垂掛在外面，蔡女嘴角流血，意識模糊躺坐車內。

蔡女表示，不知怎麼撞上？楊男開門要對外求救，卻馬上不支的倒下去。消防員第一時間趕到，發現楊男沒有明顯外傷，卻已無呼吸、心跳，緊急將兩人送醫，楊男5點多宣告不治，蔡女胸口受到撞擊，沒有生命危險。

怎麼會在清晨駕車出遊？蔡女的男友說，女友有睡眠障礙，應該是服用安眠藥才意識模糊，楊男母親則傷心不已，說不知兒子為何外出，三經半夜還出事。

溪湖分局媽厝所所長張懷之說，調查車禍現場找行車紀錄器釐清車禍，但沒發現行車紀錄器，卻在座位底下發現安非他命Ｋ盤和散落的粉末，還有搖頭丸0.39公克，還待進一步相驗死者體內的殘留物和調查肇事的原因。

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(中時 )

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