侯友宜三問蔡總統：對得起新北桃園市民、民主先賢前輩、下一代嗎？

2018年10月06日 20:01 中時 陳俊雄

兼任民進黨主席的總統蔡英文6日赴新北市出席「百工百業挺改革」活動，砲轟國民黨新北市長選人侯友宜「靠反對發電」，對此侯辦晚間「三問蔡總統」，用觀塘換深澳，對得起800萬新北與桃園市民嗎？促轉會變東廠，對得起台灣民主先賢前輩嗎？聽不進基層反對聲音，對得起下一代台灣人民嗎？

蔡英文總統今日下午出席挺蘇的「百工百業挺改革」活動，並在致詞時重砲批評國民黨新北市長參選人侯友宜，迄今仍不敢對能源議題表態，什麼都反對，「難道要靠反對發電嗎？」

對此侯辦回應，蔡總統今天到新北市來，用粗暴的言語攻擊，是「自甘扮演選舉的工具，失了總統的高度」，因此侯友宜也要三問蔡總統：

第一、把桃園觀塘和深澳燃煤電廠當成交換條件，把四百萬新北市民和二百萬桃園市民當籌碼，妳對得起這六百萬巿民嗎？

第二、促轉會變成「東廠」，鎖定要追殺侯友宜，那些「張天欽們」都是妳任命，把國家機關當選舉打手，妳對得起台灣的民主先賢前輩嗎？

第三、多少環團、學者、七成新北巿民都反對深澳蓋燃煤電廠，這是為生態、為環境、為孩子們健康負責的態度，但蔡總統，妳聽不到這些基層人民的聲音、如此高傲，妳對得起下一代的台灣人民嗎？

侯友宜指出，蔡總統，妳寧願扮演選舉攻擊的工具、忘記了總統是為全民福祉的高度，「謙卑、謙卑、再謙卑」這句話已經變成對妳最大的反諷。

(中時 )