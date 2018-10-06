高雄》團結拚勝選 陳其邁、劉世芳同台造勢

2018年10月06日 20:12 中時 林宏聰

民進黨高雄市長參選人陳其邁5日出席楠梓後援會成立大會，與該選區立委劉世芳、高雄地區農會理事長李清讚同台，現場約2000人替他加油打氣；陳其邁表示，他是第一個在楠梓設服務處的立委，未來當選市長會將楠梓發展成綠能研發中心、科技總部。

李清讚表示，民進黨在高雄執政20年來，將工業城市轉變成宜居城市，但對手依然批評高雄，說高雄只適合精神病院、當鋪、殯儀館，相當不公道，呼籲大家支持有具體政策、執行力，真正了解高雄的陳其邁，讓他進入市府建設高雄。

擔任陳其邁競選總幹事召集人的劉世芳則說，團結的民進黨不會讓大家失望，並暗諷有人來高雄沒多久，還了解不深就批評高雄又老又窮，然後造假不斷，例如國民黨高市黨部公投連署偽造比率64%，全台最高。

她表示，陳菊在高雄的政績，只有陳其邁才能接棒延續，大家年底要團結，讓他高票當選。

陳其邁回憶2005年擔任代理市長時，便拿出魄力，將楠梓區的陸橋在短時間內打通從後勁到楠梓舊部落的機車便道。

他指出，華邦電的3000億投資座落路竹，日月光在楠梓的K25廠4月也開始動工，台積電3奈米、5奈米晶圓廠則在台南南科，透過開發橋頭人工智慧園區，及楠梓五輕廠區、加工區轉型，未來串聯南科、路科，到前鎮高軟園區，可帶動人工智慧生態產業群聚，建構南部科技走廊。

陳其邁強調，當選後會跟中油合作，促成總部及研發中心遷至五輕遷廠後的土地，設置綠能產能研發中心，配合鄰近的金屬研發中心、楠梓加工出口區、岡山本洲工業區打造科技聚落，楠梓會越來越進步。

(中時 )