台南》許忠信成立競選總部 親情牌打動選民

2018年10月06日 20:12 中時 曹婷婷

許忠信今天舉行競選總部成立，沒有邀請大咖、名嘴助陣，而是請出8旬母親與岳父為他披彩帶、授旗，他下跪接受，現場氣氛溫馨感人。（曹婷婷翻攝）

選戰倒數50天，無黨籍台南市長參選人許忠信今天舉行競選總部成立，沒有邀請大咖、名嘴助陣，而是請出8旬母親與岳父為他披彩帶、授旗，他下跪接受，現場氣氛溫馨感人。

宣布參選台南市長以來，一直打「理性政見牌」的許忠信，他說，從小受母親扶養之恩，也感謝岳父母養育這麼好的女兒，嫁給他當老婆，下跪仍不足以表達感恩之情，另也藉此感謝家人在背後默默相挺。

由於台南仍有多達3成多選民未表態，許忠信對自己選情很有信心，他說，有很多民進黨支持者挺他，但不好表態，他有信心當選市長後，要以國際經貿法所學以及在成功大學講授著作權、商標權的專長，帶領大家，將先人留給我們的歷史文化稟賦，轉化成獨具台南味的文創產業，為台南產業開闢新藍海。

他強調，競選總部舉辦演唱會主要目的，就是要以「支持本土創作、宣導著作權的知與行，鼓勵新文創產業」為主軸，作為以著作權推動台南本土文創產業的開始。

特別邀請的最具台南特色在地年輕世代嘻哈創作歌手「懂伯、阿雞、SA KER」，以及演唱台語歌曲聞名的「新市毛豆公主一綾」和「KIMOG薩克斯風大師阿傑」，還有台南一中校友後援會溫馨合唱。

(中時 )