邱義仁正式當選足協龍頭 國家隊將完全授權總教練

邱義仁（左）感謝國際足總代表協助主持中華足協改選事務。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導
邱義仁（中）授旗給亞青U19代表隊。（李弘斌攝）

邱義仁在6日的中華足協第12屆第1次會員大會，正式當選新任理事長，邱義仁會後感謝出席的國際足總與亞足聯代表，有其公正協調，才能讓足協選舉順利完成。至於男女足國家隊教頭人選，邱義仁除了重申11月會找優秀本土教練出任，也強調未來國家隊選訓將完全授權總教練，負完全的成敗責任。

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「以後選訓球員的工作就是由總教練來負全責，足協會充分支持總教練與教練團，包括他的助理教練和管理，不會再讓所謂的選訓委員來指指點點。」邱義仁授旗給亞運U19男足總教練王家中的時候強調，「這不只是授旗，更是授權！」

邱義仁表示，交接可能會到10月中旬，他才正式上任。至於關鍵的秘書長人選，「目前已有腹案，不過必須要去徵詢，我需要專職的秘書長，希望朝年輕化來走，對足球有基本的認識，有外語能力更好。有些優秀的人選因為無法專職而婉拒，盡快在交接前把人事給定下來。」

中華足協新任理事長邱義仁（右）致贈亞運女足代表隊紅包，左為中華女足隊長、甫當選足協理事的王湘惠。（李弘斌攝）
邱義仁致贈在雅加達亞運拿下第4名的中華女足代表隊，每人1萬元獎金。（李弘斌攝）

邱義仁也為雅加達亞運拿下第4名的中華女足舉辦慶功宴，致贈球員與隊職員每人1萬元獎金，並授旗給即將出征的亞青U19男足代表隊。邱義仁表示，除了感謝亞運女足教頭堀野博幸，前教頭柳樂雅幸為這支代表隊打下基礎，也是重返亞洲4強的功臣，特地請他出席慶功宴。

(中時電子報)

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