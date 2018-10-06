2千環保志工歡聚桃園 小英總統親臨致謝

107年全國環保志（義）工群英會，總統蔡英文親自到場並表達感謝之意。（圖／環保署提供）

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全國環保志（義）工群英會，環保署長李應元致詞。（圖／環保署提供）

環保署及桃園市政府今（6）日在國立體育大學大舉行「107年全國環保志（義）工群英會」，蔡英文總統、環保署長李應元及桃園市政府秘書長李憲明到場為志工們加油打氣，並為活動揭開序幕。

來自22縣市逾2000位環保志（義）工，都是經過各縣市初賽脫穎而出的一時之選。參賽者們背負家鄉的期待，無不傾盡全力為所屬縣市爭取榮耀，展開一場激烈的環境知識挑戰賽。

總統蔡英文表示，環境保護是一個全球性的議題，台灣身為地球村的一員，更不能置身事外。並感謝全國環保志（義）工協助推動相關政策，讓各項環保任務的推動如此順利，期望在中央及地方的努力下，能讓全民共同擁有既環保又健康的良好生活品質。

環保署表示，藉著全國環保志（義）工群英會的辦理，提升環保志（義）工們的環境知識，更提供一個平台讓志（義）工與其他隊伍相互切磋交流，強化志（義）工凝聚力。本年競賽項目共計4項，融合益智、趣味、團隊之元素進行設計，包括環保啦啦隊、環保金頭腦、環境保衛戰、資源分類王，在競賽過程中以環境知識問答進行互動，達到寓教於樂的目的，並讓志（義）工發揮團隊默契及環保知識與技能。

此外，更設計了一系列的闖關活動，向社會大眾宣導廉政專線、檢舉獎金等主題，以活潑的互動，提升民眾對廉能政府的瞭解及支持。

經過整天的競賽共產生45個優勝團隊，活動最後，由桃園市環保局長沈志修將大會旗交接給明年主辦的雲林縣政府，由雲林縣環保局代理局長張喬維接旗，志工們都期待來年於農業首都雲林再度相聚。

(中時 )

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