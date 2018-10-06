中職》高國麟猛打賞4打點 富邦打退Lamigo

2018年10月06日 20:31 中時電子報 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

富邦悍將6日與Lamigo桃猿進行補賽，儘管下半季戰績大勢底定，但2隊球員仍盡力為季後賽備戰，其中富邦此役先發指定打擊高國麟4打數擊出3安打貢獻4打點，助隊以11比5擊敗猿隊。

2局下陳凱倫在一、三壘有人時擊出安打著富邦先馳得點，隨後林志洋也補上安打助隊再下一城，下一棒擊出內野滾地球，富邦再添分數，此半局富邦以4支安打及一記滾地球攻下3比0領先。

3局下高國麟在壘上有2位隊友時擊出清壘的二壘安打，接著又在陳凱倫的長打護送下跑回分數，富邦領先來到6比0。4局上郭永維在得點圈的打擊機會敲出安打，Lamigo追成1比6，5局上首位打者梁家榮揮出本季首轟，接下來再靠著4支安打攻下1分，比數形成3比6。

不過5局下蘇俊羽面對首位打者就投出觸身球，接著又讓高國麟擊出帶2分打點的安打，富邦領先來到8比3，沒想到蘇俊羽對下一棒陳凱倫投出此役第3次觸身球，隨後Lamigo換投洪聖欽，他雖讓林志洋擊出滾地球，沒想到守備卻發生失誤形成滿壘。

接下來洪聖欽連續挨了2支安打，又投出四壞球保送，富邦一口氣將領先拉開至11比3，隨後Lamigo雖持續追分，仍無法逆轉落後劣勢而落敗。

富邦先發投手羅力(Mike Lore)6局被擊出11支安打，投出5次三振沒有保送，失3分皆為責失分，自責分率3.40，本季10勝8敗。Lamigo先發投手蘇俊羽4.1局就被擊出10支安打，投出2次三振，雖然沒有四壞保送，但有3次觸身球的紀錄，失10分皆為責失分，承擔敗投（3勝2敗），自責分率從2.50暴增至3.86。

(中時電子報)