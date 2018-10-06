原住民族語戲劇競賽 近500人角逐

第8屆「原住民族語戲劇競賽」全國決賽登場，共30隊參與角逐最高榮譽。（圖／原民會提供）

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原住民族委員會6日、7日於樹德科技大學舉辦「第八屆原住民族語戲劇競賽」，來自全國30隊參賽，參賽選手492名，將於兩天的賽程中，角逐原住民族語戲劇競賽的最高榮譽。

「原住民族語戲劇競賽」是原民會推廣使用族語的重大活動之一，目的希望藉由短篇話劇及舞台劇之競賽活動，鼓勵家庭、部落（社區）組織激發創意，以家庭對話、部落生活動態與族群之歷史文化為腳本，深化語言文化使用經驗。本屆參賽隊伍來自全國12縣市30隊17語別，均為各縣市初賽脫穎而出的冠、亞軍隊伍，包括學生組、家庭組、社會組各10隊。

《原住民族語言發展法》於去年6月14日通過，為保障原住民族語言之使用及傳承，原民會推動執行各項語言發展措施，未來參加原住民參與公務人員特種考試原住民族考試、公費留學考試，皆須取得原住民族語言能力認證，學得族語使用能力將成為族人一大優勢。

為了增加族人學習族語之管道，原民會除透過各項族語推廣補助計畫，並設立7所原住民族語言學中心外，自2009年起每年辦理原住民族語戲劇競賽，逐漸帶動全國各國民中、小學參與競賽的熱情，更有效帶動了學生一起學習族語的風氣，不僅提供族人及各界一個語言交流與觀摩的平台，更可以藉由全國的競賽呈現自己族群語言及文化特色，落實原住民族語言振興的目標。

(中時 )

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