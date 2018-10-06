東海國際藝術節今展開 COSPLAY變裝秀繽紛裝扮藝術街區

2018年10月06日 20:38 中時 陳世宗

今年以「花漾藝術˙東海好優雅」為主題，安排COSPLAY變裝秀及創意手作花漾市集等一連串精采活動。（陳世宗翻攝）

邁入第五屆的東海國際藝術節6日熱鬧展開！今年以「花漾藝術˙東海好優雅」為主題，安排COSPLAY變裝秀及創意手作花漾市集等一連串精采活動。市府經濟發展局表示，今日穿著「花」的元素，拍照打卡上傳Facebook或Instagram，或在商圈消費憑發票即可免費兌換商圈限量紀念品1份，活動自即日至10月14日期間，只要在商圈會員店家消費滿額，即可兌換帆布杯套商圈手札或帆布購物袋等文創商品，數量有限兌完為止。

東海國際藝術節今日在東海藝術街柯比意廣場登場，由商圈店家及表演團體COSPLAY變裝主題，用色彩繽紛的裝扮漫步於東海藝術街區中，音樂會也邀東海商圈社區媽媽、舞中蓮舞蹈教室、希望之星吉他彈唱-林舒嬅、東海國小兒童樂隊、福科國中儀隊、宜寧中學熱舞社等帶來精采表演，經濟發展局長呂曜志也到場共襄盛舉。

經發局長呂曜志表示，今日活動安排各樣創意手作、輕食飲品等市集攤位，並以「花漾任意門」為主題，創作6座裝置藝術，設置在藝術街商圈內中，提供遊客尋找、拍照進行互動，為東海藝術街區再增添藝術氣息與拍照新地標。活動詳情可至東海藝術街商圈粉絲專頁（http://bit.ly/2PjjBti）查詢。

(中時 )