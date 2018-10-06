減量生活 台中市一中街環保生活圈啟動

2018年10月06日 20:38 中時 廖德修

為提倡「減塑、減碳、減空汙」三大環境友善行動，鼓勵民眾落實減量生活，環保署今（6）日於台中市一中街商圈水利大樓前廣場辦理「減塑減碳減空污─減量生活GOGOGO！環保生活圈」活動。除邀請減塑代言人白家綺出席，更廣邀在地模範攤商、學校、鄰里辦公處、量販店業者及相關環保產業共同響應，藉中央、地方及企業合作，讓環保概念走入日常生活。

環保署力推減塑、低碳及空氣汙染防制不遺餘力，現階段以法令管制使用一次性塑膠產品，結合縣市政府、商圈店家，提供飲料提袋借用、重複性清洗餐具、自備優惠等，同時引進租賃服務示範，建立源頭減量運作經驗。

另為提升商圈節能效益，加強輔導商家使用LED燈具，進一步推廣適度照明及減盞、主動汰換老舊空調、控制26℃室溫、定期清洗濾網等概念；此外，環保署預告將訂定餐飲業空氣污染物防制設施管理辦法，要求符合管制條件之餐飲業者，應裝設集氣、排氣管線及排放口等設施，改善空氣品質。

除中央政府積極推動，台中市政府環保局更於今年7月起加強輔導一中商圈及益民商圈店家，推廣「減塑、低碳、清新」3項指標，透過中央指導、地方落實，鼓勵商圈店家成為「綠色友善商店」。

此次活動環保署與台中市政府環保局合作，以「減量生活」為主題舉辦推廣活動，從民眾日常易接近的場域實踐，提倡減少提供塑膠製品、試辦租賃制度、鼓勵改善餐飲油煙及使用節能家電，打造乾淨的商圈環境，提升逛街品質，吸引民眾一起來環保迺街。

活動現場亦設有「減塑」、「低碳」、「清新」等互動攤位、「好盒器」環保容器租賃展示攤位，更規劃遊戲闖關、打卡換禮等好康活動，邀請民眾自備購物袋及餐具，一起環保來迺街。

環保署表示，希望透過本次活動拋磚引玉，邀請各地商圈及消費者共同響應，邁向循環永續的終極目標。

(中時 )