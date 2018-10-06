葉全真難忘劉立立「握手惹淚」90歲高振鵬高歌振奮全場

2018年10月06日 20:56 中時電子報 周郁蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

第53屆金鐘獎今（5日）晚在台北國父紀念館隆重舉行，今年「終身成就獎」由已過世的劉立立導演獲得，「特別貢獻獎」則由資深演員高振鵬獲得，這兩個獎項分別由葉全真及屈中恆擔任引言人，葉全真難忘劉立立曾溫暖握她手，讓葉全真當時感動流淚；而90歲「高老爹」高振鵬上台領獎時，開心健朗高歌更是振奮全場。

葉全真擔任引言人。（圖／2018第53屆 廣播電視金鐘獎 Youtube）

劉立立拍過無數膾炙人口的好戲，她還有「瓊瑤御用導演」之稱，導過許多經典作品的她，培養出秦漢、林青霞等幕前明星，劉立立因為小腦萎縮症癱瘓10年、今年4月病逝，葉全真感性透露，與劉立立合作拍戲，她精神不佳、情緒不飽滿時，劉立立就會走過來、握她手，讓葉全真忍不住流淚，她感性說：「我想那是被愛的感動，在劉導演鏡頭下的女性，才會那麼深刻、動人」。葉全真也不忘喊話劉立立：「謝謝你用愛灌溉了我們，謝謝你，我們永遠懷念你」。

90歲「高老爹」高振鵬獲得。（圖／2018第53屆 廣播電視金鐘獎 Youtube）

特別貢獻獎頒給「高老爹」高振鵬，90歲的他十分健朗，一上台就高歌，開心直呼：「這一陣春風吹得我90歲的老頭 好溫暖阿」，高振鵬從影至今，66年來從沒當過男一，高振鵬是演藝圈「永遠的綠葉」，熱愛表演工作的高振鵬以綠葉演員自居，他也提到：「好戲不能沒有綠葉演員」。

高振鵬也指出：「這座獎像鏡子，看到我過去走的路，也照亮我的未來」，熱愛戲劇的高振鵬也強調：「吃哪行飯要衷哪行事，我會做到我的人生盡頭。」

(中時電子報)