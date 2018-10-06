葉全真難忘劉立立「握手惹淚」90歲高振鵬高歌振奮全場

今年「終身成就獎」由已過世的劉立立導演獲得，「特別貢獻獎」則由資深演員高振鵬獲得，這兩個獎項分別由葉全真及屈中恆擔任引言人。（圖／2018第53屆 廣播電視金鐘獎　Youtube）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

第53屆金鐘獎今（5日）晚在台北國父紀念館隆重舉行，今年「終身成就獎」由已過世的劉立立導演獲得，「特別貢獻獎」則由資深演員高振鵬獲得，這兩個獎項分別由葉全真及屈中恆擔任引言人，葉全真難忘劉立立曾溫暖握她手，讓葉全真當時感動流淚；而90歲「高老爹」高振鵬上台領獎時，開心健朗高歌更是振奮全場。

葉全真擔任引言人。（圖／2018第53屆 廣播電視金鐘獎　Youtube）

劉立立拍過無數膾炙人口的好戲，她還有「瓊瑤御用導演」之稱，導過許多經典作品的她，培養出秦漢、林青霞等幕前明星，劉立立因為小腦萎縮症癱瘓10年、今年4月病逝，葉全真感性透露，與劉立立合作拍戲，她精神不佳、情緒不飽滿時，劉立立就會走過來、握她手，讓葉全真忍不住流淚，她感性說：「我想那是被愛的感動，在劉導演鏡頭下的女性，才會那麼深刻、動人」。葉全真也不忘喊話劉立立：「謝謝你用愛灌溉了我們，謝謝你，我們永遠懷念你」。

90歲「高老爹」高振鵬獲得。（圖／2018第53屆 廣播電視金鐘獎　Youtube）

特別貢獻獎頒給「高老爹」高振鵬，90歲的他十分健朗，一上台就高歌，開心直呼：「這一陣春風吹得我90歲的老頭 好溫暖阿」，高振鵬從影至今，66年來從沒當過男一，高振鵬是演藝圈「永遠的綠葉」，熱愛表演工作的高振鵬以綠葉演員自居，他也提到：「好戲不能沒有綠葉演員」。

高振鵬也指出：「這座獎像鏡子，看到我過去走的路，也照亮我的未來」，熱愛戲劇的高振鵬也強調：「吃哪行飯要衷哪行事，我會做到我的人生盡頭。」

(中時電子報)

吳姍儒「靠」爸吳宗憲現身金鐘 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。