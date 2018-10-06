「超人把拔」貼圖超暖心 王威元推貼圖搏感情

新北市三重蘆洲議員參選人王威源 提供

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中時電子報
綜合報導

「交給超人把拔!」新北市三重蘆洲區議員參選人王威元在Line裡頭化身超人，給新北市民加油打氣， 貼圖內容十分活潑動感，王威元表示，在Line裡面變身超人把拔，就是希望可以融入市民朋友們的生活之中，現在Line已經成為不分老少最愛使用的通訊軟體，非常歡迎市民朋友下載超人把拔貼圖，不僅是讓王威元幫大家加油，也期待市民朋友能透過貼圖，感受到自己在地方上服務的活力。

王威元以歷久彌新的超人形象，製作出8個生活中時常會使用到的語句，除了主打的「交給超人把拔」，另外也有「把力量借給我」、「有你真好」、「加油」、「讚」等生活常用語，藉此來拉近跟選民的距離，同時選民也可以感受到與傳統選舉不同的選舉模式，王威元說，這貼圖用在聊天室跟朋友互相加油打氣，肯定能搏君一笑，希望大家一起來衝「票房」。

新北市三重蘆洲議員參選人王威源 提供

王威元表示，身為一名新世代的參選人，應該跳脫傳統的選舉操作，不應再用搖旗吶喊、悲情訴苦的方式來選舉，就如同8月底他所舉辦的「盔雞福來耶」電音趴一樣，王威元希望讓選舉充滿更多正面的能量，而他藉由推出最新的超人把拔貼圖，不僅能減少選舉中，不必要的資源浪費問題，更能讓廣大市民朋友透過貼圖來認識自己，達到意想不到的宣傳效果。

(中時電子報)

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