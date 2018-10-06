放臭屁是大腸癌前兆？醫師：恐是這6種疾病找上門

放臭屁是大腸癌前兆？醫師：恐是這6種疾病找上門(圖/達志影像)

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中時電子報

放屁雖然讓人尷尬，但這件小事可能是身體在告訴你健康出狀況了！除去吃下過多容易放屁的食物之外，日本醫學博士井上修二指出，吃太多脂肪、太多肉類、便秘、慢性胃炎、腸躁症、大腸癌都會使得放屁變多變臭。

早安健康報導，井上修二表示屁是從腸內產生的氣體，再由肛門排放，只要成分為氮氣、氫氣、二氧化碳等，屁之所以會臭則是跟吃下肚的東西有關，平均一天放屁5~6次，會因飲食習慣、疾病影響有所不同。此外，如果一直放屁又很臭的原因有6種：

1吃下太多脂肪

例如油炸物、肉類、烘培食品校是麵包等，會讓放屁量變多、聞起來越臭，而且對健康也不好建議少吃為妙。

2吃太多肉、味道強烈的食物

這兩種食物使腸內細菌分解時，釋放更多氨、吲哚、硫化氫，產生強烈的臭味。

3便祕

肚子裡的大便，以及氣體在腸內不斷累積，身體為了釋放這些氣體，就會放屁，加上大便長時間在身體裡發酵，屁味更臭、更長、氣體更多。

4慢性胃炎

幽門螺旋桿菌、壓力、非類固醇消炎藥副作用、抽菸、喝酒、自體免疫系統疾病等，這些都可能導致慢性胃炎。發炎後胃黏膜變弱、胃部機能降低，造成消化不良且屁量增加、變臭，還會有胃痛、噁心等症狀，可能併發胃潰瘍、胃腫瘤、胃出血，甚至可能會轉變為胃癌。

5腸躁症

腸躁症真正成因醫界仍未研究出來，一般認為是與情緒、精神壓力、荷爾蒙等因素有關。會造成腹瀉與便祕交互出現、糞便帶黏液、腹痛導致身體用放臭屁來得到緩解，還會伴隨噁心、胸痛、消化不良等胃病症狀。

6大腸癌

大腸癌就是直腸或結腸的惡性腫瘤，初期大多沒有症狀，必須定期做糞便潛血檢查。大腸癌患者會引發便祕，使放屁變多變臭。

(中時電子報)

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