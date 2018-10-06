新北》小英嗆侯友宜不是好市長 柯志恩打臉：她曾用一句話大讚侯

蔡英文總統（前左）到場挺蘇貞昌（前右）。（姚志平攝）

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中時電子報

蔡英文總統今天到新北市輔選，重砲轟國民黨新北市長參選人侯友宜「靠反對發電嗎」？是「不負責的政治人物，不是好市長」。國民黨立委柯志恩打臉小英，指蔡主席10年前曾大讚侯友宜是「強棒中的強棒」！

蔡英文今天表示，國民黨講以核養綠，到底養出了什麼？還說侯友宜到現在都不敢表態，什麼都反對，他是要靠反對發電嗎？

柯志恩在臉書拿媒體報導打臉小英說，2008年9月，民進黨鎖定時任警察大學校長的侯友宜，做為參選嘉義縣長的活棋，當時的民進黨主席蔡英文還大讚侯友宜是「強棒中的強棒」。

柯志恩點出，10年前侯友宜被民進黨和蔡英文視為不多得的人才，如今卻黨同伐異、鬥爭第一，甚至還有促轉會「廠公」們密謀欲對侯加以「除垢」對待。民進黨為何愛之欲其生，恨之欲其死？說穿了，只因這次侯友宜真的參選新北市，10年前他也被民進黨看好選台北縣，差別只在於侯友宜是國民黨提名，而非民進黨。

柯志恩感慨說，蔡總統若想起10年前對侯友宜的肯定讚賞，難道不會對自己變臉之快感到詫異，更對今日對侯的無情批判感到羞愧嗎？

至於誰才是不負責任的政治人物？柯志恩直指，原本民進黨執意花1千億建深澳電廠，昨行政院長賴清德竟宣稱可用觀塘取代深澳，如此決策專業嗎、負責嗎？而賴突拋出深澳暫緩說法，也戳破之前深澳非建不可的謊言，更坐實民進黨能源政策的左支右絀，及挖東牆補西牆的荒謬可笑！

柯志恩強調，全世界都在關閉燃煤電廠，只有蔡政府反其道而行。錯誤的政策，侯友宜當然要反對！她反問民進黨的「用愛發電」，又發了幾度電呢？

網友回應說：「為了選票，什麼話能說．什麼抹黑都能做．什麼都不奇怪。」、「姓菜的也好笑，難道要贊成她用愛發電嗎？」、「不要建電廠，完全是政治考量，像菜市場喊價，執政是這樣在搞？！」

(中時電子報)

文章來源：柯志恩臉書

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