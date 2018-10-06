黃煌雄閃辭 柯建銘：加緊促轉才是王道

2018年10月06日 22:15 中時 楊孟立

促轉會主委黃煌雄閃電請辭，民進黨團總召柯建銘表示，黃煌雄從承擔到放下，除了惋惜、不捨外，更相信，黃主委在未來的日子裡，對轉型正義的關心及努力，必不改其志，雖不在位，心必長繫。

柯建銘表示，912事件對轉型正義，深化民主之傷害、衝擊，身為主委的他感觸之深，責無旁貸。尤其對國民黨長期以來威權時期的加害者，從228事件、白色恐佈數萬台灣人，遭判刑、槍斃、入監、酷刑、家破人亡、慘絕人寰、真相不明，卻污名化促轉會為東廠，更對其做不堪的人身攻擊，故選擇在第一波有罪判刑撤銷之際，自認階段性任務完成，去職讓促轉會浴火重生，是種選擇與決定。

柯建銘說，從912事件到黃主委請職，轉型正義正進入另一階段，在此同時我們必須檢討之餘，更應謹慎、認真的走下去，台灣不可能走回頭路，落實自由民主的憲政秩序，有真相才有和解，歷史可以原諒，但不可以忘記。

柯建銘反問，全世界民主國家最後從事轉型正義的台灣，請問有數萬名「被害者」，卻不見「加害者」這是台灣價值嗎？歷史是會拷問的，轉型正義是不分族群、黨派、藍綠，是近代台灣人走出悲傷，迎向歷史新頁的機會之窗。

柯建銘呼籲國民黨，不用借912來污名、抹黑、攻擊轉型正義，這群烏合之眾，義和團式的表演，永遠不可能從廢墟中站起，歷史的焚化爐，正等待國民黨，神風特工隊式的自毀。「今後的促轉會是可以檢討、監督、期待的，『時間對年輕人是期待，對老年人是期限』加緊促轉才是王道。」

(中時 )