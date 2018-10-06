民進黨把國家「吃乾抹盡」 洪孟楷：她就是最佳實例

2018年10月06日 22:15 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

Kolas Yotaka為50萬元民事求償，申請法律扶助。(擷圖自陳采邑臉書)。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）先前到法扶台北分會申請律師，對在法扶服務的律師陳采邑提告，遭批評濫用資源。Kolas在臉書強硬表示，根據法律扶助基金會以及原民會施行的「原住民族法律服務要點」，她有資格接受扶助。但Kolas身為行政院高官佔用提供平民使用的法扶資源，國民黨文傳會副主委洪孟楷：這就是把國家「吃乾抹盡」的最佳實例。

洪孟楷在臉書貼文指出，「行政院發言人谷辣斯被踢爆申請免費法律扶助來針對一位在法律扶助工作的律師提告，一般民眾做法律訴訟都是自掏腰包聘請律師，何以民進黨前立委、行政院發言人要申請法律扶助？一來谷拉斯並非弱勢、二來此案也非公眾案件，難道谷拉斯具有原住民身份可以申請就「不用白不用」？這就是即便自己有金山銀山，但能用國家資源時也要吃乾抹盡的嘴臉。除了囂張、實在沒有第二個詞可以形容。」

洪孟楷表示，「法律扶助基金會接受原民會的委託補助，原意是協助法律資源相對不足的族人，因為原住民往往在法律訴訟上處於相對弱勢困境。但今天貴為執政黨的前立委、現任行政院的發言人，你的私人恩怨訴訟為何要免費的法扶資源？而且還是針對另一位長期在法扶提出服務的律師，拿法扶打壓法扶，難道不會有一絲愧疚嗎！」

洪孟楷指出，谷拉斯「而即便於法有據，但於情於理發言人高高在上，對於一位法扶律師趕盡殺絕、訴訟到底，這難道又是蔡英文政府所提倡的『台灣價值』嗎？是否谷辣斯認為國家就是我家，所以能夠國家出錢、何必自掏腰包？」

最後，洪孟楷列出法律扶助法第一條：「為保障人民權益，對於無資力或因其他原因，無法受到法律適當保護者，提供必要之法律扶助，特制定本法。」指出「谷辣斯既非無資力、也非無法受到法律適當保護，申請法扶就是浪費社會資源，連律師費也要全民買單，這樣囂張的發言人，只是逼人民更加不信任蔡英文政府，政府化妝師卻要政府請律師，只是浪費社會資源、更把國家吃乾抹盡。」

(中時電子報)