貿易排擠效應！北京不像墨西哥那麼好對付

2018年10月07日 07:10 中時電子報 何宜玲

川普日前剛剛簽訂美墨加協議(USMCA)，被視為新版的北美自由貿易協定(NAFTA)，外界評估川普可能更有本錢對付死對頭北京了。但是《澳洲金融評論》(Australian Financial Review)卻認為，北京並不像墨西哥這麼好對付。如果川普堅持純粹的雙邊貿易主義，那麼這將是一場打不贏的戰。因為美國只能與中國，針對知識財產權和市場自由化達成協議，卻不可能平衡中美雙邊貿易，或是阻止中國的經濟發展。

川普堅信雙邊重商主義和不對稱貿易關係將對國家造成痛苦。這是他所秉持兩大立場。因此，川普所謂的獲勝就是指一個國家向貿易夥伴出售的商品多於購買的商品。

但是經濟學之父亞當史密斯的理論卻告訴我們，想要從每個貿易夥伴身上都獲得盈餘，這並不代表你贏了，反而是一種很荒謬的想法。尤其是在自由資本流動的情況下，想要取得總體平衡實在愚蠢至極。也是貿易政策永遠無法實現的目標。但這種原始觀念居然來自一名統治著全球最先進國家的領導人身上。

2017年，墨西哥對美國出口占國內生產總額28%，而加拿大則為19%。美國對墨西哥的出口僅占國內生產總值的1.3%，對加拿大出口則為1.5%。但是報導認為，針對中國方面，情況可能又不相同。

報導認為，最後在貿易戰打擊之下，中國GDP可能會下降2%。這大概是中國4個月的經濟成長量，想要抵銷這個損失，不會太困難。因此，北京根本不必害怕這場貿易戰，其代價不會太過高昂。

美國可能在貿易戰中輕易擊敗墨西哥，但是卻不可能如法炮製，對付到中國身上。

(中時電子報)