兩歲童把碎紙機當碎鈔機 爸媽辛苦存的錢都放進去了

2018年10月07日 00:01 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

他們翻遍家裡，最後在碎紙機內看到鈔票碎屑。(翻攝自推特)

美國一對夫妻辛苦存了1千多美元為了要買足球門票，他們好不容易省吃儉用存下1千多美元，他們仔細地放進信封袋收好，不過近日卻突然尋不著，直到看到家中碎紙機出現鈔票殘骸，才發現可能是2歲兒子把那「一封鈔票」送進碎紙機。

外媒報導，班和婕姬（Ben and Jackee Belnap）夫妻倆為了要買下猶他州足球季賽的門票，省吃儉用存下1060元美金元（約新台幣3萬3千元），仔細地放進信封袋收好，周末夫妻要將錢拿出來時，卻意外發現信封不見，他們翻遍家裡，最後在碎紙機內看到鈔票碎屑連同其他紙屑一起散落一地，夫妻倆費了很多力氣才將紙屑和鈔票碎屑分開。

據《中國報》報導，班接受訪問無奈地表示，當時夫妻倆沉默了5分鐘之久，完全不知所措，不過好在他們被告知，將這些碎鈔送至美國財政部殘缺貨幣部門（the US Department of Treasury Mutilated Currency Division），經確認後就可以領回這些錢但可能是1、2年之後了。夫妻倆推測極有可能是兒子對碎紙機充滿好奇，看到媽媽平常使用碎機的動作，所以也拿起那「一封鈔票」放進碎紙機。

(中時電子報)