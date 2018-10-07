網傳影片弄哭游淑慧 她問：陳其邁知不知道北漂青年為何北漂？

民黨高雄市長參選人韓國瑜的「北漂」議題引回響。(本報資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜批高雄在民進黨執政20年後，已變得又老又窮，定調要打「經濟戰」，讓被迫北漂年輕人有機會回來故鄉就業。網路近日流傳一部「您返鄉的一票將會改變高雄的未來，使高雄更進步」影片呼應韓國瑜政見，國民黨台北市議員參選人游淑慧看著這影片，不覺感觸到眼角濕了，她要問陳其邁：「你到底知不知道，北漂青年為何北漂？」

游淑慧在臉書表示，「政治，本來應該要讓生活更好！選舉，本來應該要選出對的人。」

游淑慧問民進黨在高雄執政20年後，「是什麼樣的施政，讓年輕人難以『生存』？是什麼樣的政黨，執政了20年，還能繼續把問題推給別人？」

對韓國瑜提出拯救高雄經濟脫離「又老又窮」窘境，獲得高雄市民廣大迴響。游淑慧表示，「韓國瑜，不是神、也不完美，可是他讓高雄人看到了『改變的可能』！」，而「陳其邁，並不罪大惡極、也不愚蠢昏庸，只是高雄人知道選擇了他，就等於選擇了過去20年，選擇了繼續北漂！」

最後，游淑慧很想問陳其邁：「你到底知不知道，北漂青年為何北漂？」

而北漂的高雄人留言更揪心：「看到這部影片，我想起我過世的母親」、「北漂，北漂，養的了自己卻養不起家，想家」、「父母老了，我都不知道明天在哪」、「偷偷擦眼淚！」、「北漂的我快20年了...這次我要回家救我生長的地方」。

(中時電子報)

您返鄉的一票將會改變高雄的未來，使高雄更進步

游淑慧臉書
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