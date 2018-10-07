力挽「社團成發」八三夭 韋禮安三語壓軸演唱救了金鐘！

第53屆電視金鐘頒獎典禮。圖為韋禮安。(影視攝影組攝)

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中時電子報
吳品瑤
韋禮安以3種語言、超水準歌喉帶來組曲表演，被讚救了整個金鐘獎表演部分。(翻攝自YouTube)

第53屆電視金鐘獎頒獎典禮今晚於國父紀念館盛大舉行，今年無論電視節目還戲劇類獎項，競爭都相當激烈，而引人注意的除了獎落誰家外，說到三金典禮，「表演」亦是重要看點，今年金鐘安排了樂團「八三夭」及歌手韋禮安兩組歌唱表演，然兩組人獲得的評價呈現兩極化，「八三夭」挨轟水準不足猶如社團成果發表會，壓軸的韋禮安則發揮實力派歌喉，被讚救了整個典禮。

創作實力派歌手韋禮安擔綱本屆金鐘獎壓軸表演嘉賓，以「多元劇種 讓世界看見」為題，用華語、台語甚至客語三種語言，帶來〈冬夜〉、〈舊情綿綿〉、〈Who You Are〉、〈爛泥〉及〈魚仔〉等5首入圍戲劇作品的主題曲，主辦方攝影鏡頭在韋禮安演唱時，特別轉向捕捉了該曲目所屬作品的劇組，眾人微笑聽得入迷，無一例外，足見韋禮安歌聲之完美，而觀看電視轉播的網友們則普遍表示人聲太小，收音「是個悲劇」，所幸韋禮安美聲一如以往穩定、超水準，跟前一段演出的樂團「八三夭」非同一個層次，笑稱「前半段的表演跟後半段表演是兩個不同團隊嗎」。

韋禮安超水準歌喉，被讚救了本屆金鐘獎頒獎典禮的演出部分，他完成組曲演唱後，主持人黃子佼現身大爆「內幕」，表示韋禮安接這個通告時，其實不知道入圍名單，是後來才知道有台語、客語歌，「後悔也來不及了」，以開玩笑的方式感謝韋禮安情義相挺完成這個不簡單的表演任務。

(中時電子報)

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