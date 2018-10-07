等了17年終奪金 胡瓜：「晚來總比沒來好！」

胡瓜奪金丁柔安（左）現身慶功宴。（陳俊吉攝）

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蕭雅玲

第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，綜藝節目主持人獎競爭激烈，胡瓜紅內褲發威，擊敗師父張菲，與謝忻、阿翔以民視《綜藝大集合》一舉拿下綜藝節目主持人獎，領獎時胡瓜還眼眶泛紅，他表示：「往年都是我們起立讓人家上台領獎，看到人家在哭，都覺得為什麼要哭，今年自己上台領獎，終於能理解，他們為何要哭！」在台上看到台下工作人員，就想到他們的辛苦， 對於節目主持17年才入圍，他也說：「晚來總比沒來好！」這個獎得之不易！

慶功宴上丁柔安也低調現身，胡瓜表示，節目當中有100多歲的老人到現場，90幾歲的老人更是多到數不清，10幾年來都沒入圍，團隊覺得是正常的，「去年突然入圍就覺得很開心，才發驚覺節目終於有評審看到！」17年來隨著團隊全省走透透，但有些鄉鎮因大型機具無法到達，未來還會與製作團隊討論，希望未來能到偏遠鄉鎮錄影。

謝忻當年被已故製作人黃義雄找她主持節目，她也說：「曾有民眾為了看我們，從屏東一路騎車到桃園，就是為了要追著節目跑。」第一次上台拿獎，讓她忍不住爆哭。

阿翔也說，「一般人都會覺得我們是在廟口玩遊戲，但絕對不是在廟口玩遊戲！」製作團隊這幾年也在發展全國體育，讓大家在節目中能夠發揮，也讓大家看了能笑呵呵。

胡瓜這回打敗師父張菲奪金，他透露，「難得相聚在台下也互相聊了一下，看到師父，身體非常健康，就覺得很安心。」但後來回到台上，張菲就先行離開，所以他會再打電話跟他說謝謝。

(中時 )

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