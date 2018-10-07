柯P邀約！中華路影音街飆歌、尋寶趣

2018年10月07日 03:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

電商崛起，台灣實體零售業受到嚴峻考驗，中華路影音街、相機街也是受影響者。所幸台北商圈中西翻轉，近年來在外國觀光客造訪西門町，西區人潮不斷！台北市長柯文哲昨（6日）也來到中華路影音街，談論過往這裡的「中華商場」，也為在此舉辦的歌唱大賽參賽者加油打氣。

「中華路影音街第2屆音圓盃」歌唱大賽於107年10月6日開賽，近百位歌唱高手同台較勁爭奪歌神頭銜，也有眾多參賽者粉絲及親友團前來觀賽擠爆會場，柯文哲也親臨活動現場為參賽者打氣，隨後也到商圈店家感受跳舞機遊戲的聲光震撼。

參加歌唱比賽者，於10/6選出30名進入複賽，10/7總決賽中將選出前三名及最佳造型獎得主頒獎。連續兩天的活動中也精心規劃「藍牙喇叭」特賣展售。

台北市長柯文哲表示，中華路影音街的目標，是希望將商圈做到國際化。在他的記憶中，早年中華路影音商圈是「中華商場」，當時約有300間店面，中華商場拆除後，店家也分散，但現今已成為民眾找尋高級音響的好地方，也深深感受到，優質設備的輔助真的能讓歌聲更動聽，他也深深感到中華路影音街不只賣商品，而是賣整體規劃、賣諮詢及服務，他也很鼓勵愛唱歌的朋友可以到店家試唱，體驗高級設備帶來的震撼。

中華路影音街促進會理事長黃意婷表示，舉辦「中華好聲．響樂北門」中華路影音街第2屆音圓盃的目的，是展現店家們打造優質影音空間的專業能力，有意體驗的朋友，只要來到中華路影音街就能得到專業的服務，讓優質的設備，襯托美妙的歌喉，眾店家不只販售K歌設備，也能買各式音響，平價到高檔的影音周邊商品皆有。

「中華好聲．響樂北門」10/7最後一天，「中華路影音街第二屆音圓盃」即將選出決賽優勝者，冠軍可立刻將價值逾三萬元的音圓多媒體電腦伴唱機搬回家，其他優勝者也能得到高級獎項。周邊活動還有十月響樂好康特賣、影音特色商品展售、公益義剪與按摩。

(中時電子報)