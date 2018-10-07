新北市場美食嘉年華！免費早餐、下午茶大放送

新北市場美食嘉年華今年推菜市晨之美主題，邀請民眾到府中品嘗市場美食。（新北市市場處提供）

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中時電子報
／整理報導

不用捨近求遠，美味就在我們身邊！鄰近菜市場就有好味道！新北市場處邀集由網友票選出的TOP 30新北市場好味道，本週六日（6日、7日）2日上午11點至晚上7點，在捷運府中站1號出口對面廣場-非常熱區舉辦「2018新北市場美食嘉年華」與民眾一起品嚐票選冠軍的市場活力早餐，現場民眾讚不絕口。

美食嘉年華活動於上午11點推出「活力菜市早餐免費送」活動，送出100份人氣早餐，包含票選冠軍的汐止金龍市場古早味大腸麵線、人氣餐點5.8度C涼麵或學生們的排隊早餐泰山市場犇牛堡等，排隊人潮踴躍。

獲得活力菜市早餐的吳同學表示，平日早上比較常吃西式早餐，今日吃到票選冠軍的大腸麵線有點驚艷，原來菜市場裡的早餐可以這麼美味，以後假日也會考慮到市場走走逛逛，尋找市場隱藏版美食。

副市長葉惠青表示，新北傳統市場近年來進行軟、硬體整體性的改善，如：加速耐震補強工程、進行市場廁所改善、汰換傳統燈具、解決市場積水問題等。透過辦理市場競賽，讓市場彼此競爭、自我提升；針對不同族群的消費者推出不同的系列活動，如市場桌宴料理、親子夏令營、美食票選等，讓更多民眾能走入市場，未來也將持續提升市場軟硬體、提供民眾優質的消費環境。

今年美食嘉年華除集結來自16座市場的票選TOP 30種美食，如金山第一市場三代老店富品家的蘿蔔糕、汐止觀光夜市澎湖直送的蠔門海鮮燒烤、中和民享市場素食必推的胡姥姥豆干，及永和永安市場最新排隊甜點的沐爵曲奇餅等美食外，還推出「FUN市下午茶」活動，每日下午3至5點，整點送出限量50份的下午茶，邀民眾一起大啖美食！

(中時電子報)

新北市場美食嘉年華在府中非常熱區廣場登場，現場聚集30攤新北市各地市場美食，吸引了大量民眾。（新北市市場處提供）

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