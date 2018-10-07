川普被爆逃稅 線索竟來自他的法官姊姊

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中時電子報
陳舒秦

日前美國媒體披露川普總統如何從房地產大亨的父親手中繼承龐大財富，並在報導中指稱川普可能涉嫌漏稅，據傳這分資料來源是來自於川普的親生姊姊、現年81歲的美國聯邦上訴法院法官瑪麗安‧川普‧巴瑞(Maryanne Trump Barry)近20年前的一份公職人員財產申報。

現居費城的已退休資深聯邦法院法官瑪麗安‧川普‧巴瑞，在1999年升任聯邦上訴法院法官時，提交個人財務申報給參院，接受資格審查。紐約時報記者蘇當年這份財報中，發現一筆不尋常的申報，那就是瑪麗安‧川普‧巴瑞收到川普家族擁有的「全郡建材供應及維修公司」(All County Building Supply & Maintenance)贈予的100萬元。經過調查後發現，「全郡建材供應及維修公司」其實是川普及其手足成立的白手套單位，成立這家公司的主要目的，就是把現金從老川普旗下事業，轉移到他的兒女手中。而這些數以百萬計的贈予

都沒有依法申報55%的贈予稅。

對此瑪麗安‧川普‧巴瑞並不願接受紐約時報採訪。川普的弟弟、70歲的羅伯特‧川普(Robert Trump)則發表聲明說，所有贈予及遺產稅都有依法申報。相關人士說明，川普家族是否涉及漏稅，刑事刑責追溯時效已過，但如果確時有稅務詐騙情事，仍可能面臨民事罰責。

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(中時電子報)

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