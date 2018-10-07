【評審挨轟】《台北歌手》導演：評審欠莫子儀一個公道

2018年10月07日 04:32 中時 洪秀瑛

黃姵嘉（左起）、楊小黎落淚，導演樓一安不滿評審結果。（洪秀瑛攝）

莫子儀（左）難掩落寞。（洪秀瑛攝）

陳家逵（左）。（洪秀瑛攝）

客台《台北歌手》共獲女主角、女配角獎、編劇獎、節目創新獎、燈光獎5項金鐘大獎，在戲劇節目中稱霸。呼聲最高的莫子儀在視帝獎輸給了盧廣仲，導演樓一安在慶功宴上為莫子儀抱屈，憤恨不平砲轟說：「我覺得評審欠小莫一個公道。」

莫子儀雖與導演一起拿到編劇獎，但視帝落馬難掩落寞，一度紅了眼眶，仍保持風度說，自己有看《花甲男孩轉大人》，也喜歡盧廣仲的表演，「得獎對我而言不是最重要的事，呂赫若能被知道也很棒」。

莫子儀平靜地說，「表演藝術本來就很難滿足每一個人，每一年的評審都會有覺得自己喜好的地方，重要的是這個作品能被大家看到、呂赫若被大家知道，包括小黎、姵嘉得獎，我也很開心」。

對樓一安說「評審欠他一個公道」怎麼看？莫子儀說：「也不一定啦，評審每年都必須面對很多不同的選擇，如果我是評審，評審群每一個人都會有自己的喜好，怎麼去取得最大共識，這也是滿辛苦的事；我覺得作品本身就很辛苦，評審要在這麼多作品裡選出來更不容易，做演員是一輩子的事，給了這個鼓勵就已經很感謝了」。

拿下視后的黃姵嘉，在後台直接對著盧廣仲脫口說「其實我希望的是莫子儀得獎」，盧的臉當下有點尷尬黃姵嘉事後則覺得不好意思，自己好像講錯話。黃姵嘉早在《台北歌手》定妝時就預言「小莫明年一定得影帝」，如今這個結果讓大家意外，她在慶功宴上直言：「一知道不是小莫，我在台上就楞住了，怎麼可能、怎麼可能。」一旁的莫子儀乾笑：「世事難料。」楊小黎則說：「他成就了2個女人。」

莫子儀對於評審給他「角色負擔太重」 的評語，露出一臉茫然表情，導演樓一安跳出來說：「我也做過評審，口味可能一念之差，但不管是這角色的厚度，還是深度、難度都非常高，小莫能做到這件事，我不覺得台灣有幾個演員能做到，那些德語或歌曲、鋼琴，他完全不會，但他從頭到尾背出來」。

黃姵嘉和楊小黎悲喜交加，黃姵嘉在旁落淚，楊小黎則說：「如果沒有他的話，我們這2個女人沒有辦法被成就出來，所以我在台上真的很謝謝小莫，他給我很深層的東西，我戲裡的老公不是他的話，我沒辦法從這角色找到另外一個層次的自己，所以覺得一定是他呀，知道不是時我就哭啦。」

黃姵嘉也認同：「演戲之間信任和丟接很重要，能夠全然把自己交給對方，很多時候我在哭，他也跟著哭，但其實劇本本來沒寫他在哭，可以感受到很真實情感，那是超出預設的東西，是種驚喜。」

樓一安忍不住哽咽：「她們的成就是因為小莫，她們才可以成為現在這樣，我在現場可以明顯看到他對她們的幫助，很多評審可能沒做過導演和演員，他們不知道這件事，導演不是這齣戲的靈魂人物，他（小莫）才是，是因為他，所有的演員才活起來。」

樓一安認為黃姵嘉拿獎實至名歸：「我自己已把劇本寫死，寫得太難了，任何一個台灣女演員很難詮釋到這地步，說一句不好聽的，我覺得她（黃姵嘉）本來就應該得這獎。」

陳家逵是多位演員的表演老師，他以《台北歌手》第一次入圍金鐘男配角，這獎項最後是《花甲男孩轉大人》劉冠廷獲得，他說：「給他也是滿好的，因為他演得很好，他私底下就是這麼可愛、俗俗的人。」

(中時 )