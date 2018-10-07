金鐘慶功／盧廣仲被評審誇演技「動人如木村拓哉」！本尊這麼回應

2018年10月07日 05:08 中時 林淑娟

新科金鐘視帝盧廣仲出席金鐘慶功宴。（蘇蔓攝）

新科金鐘視帝盧廣仲出席金鐘慶功宴。（蘇蔓攝）

盧廣仲、嚴正嵐、劉冠廷、江沂宸出席《花甲男孩轉大人》金鐘慶功宴。（蘇蔓攝）

《花甲男孩轉大人》金鐘慶功宴。（蘇蔓攝）

盧廣仲、劉冠廷分獲男主角獎、男配角獎。（蘇蔓攝）

歌手盧廣仲跨足戲劇的處女作《花甲男孩轉大人》，就讓他同時囊括「金鐘53」最佳新演員及男主角獎，創下金鐘獎記錄！評審主任委員吳洛纓形容他劇中告別式念追思文那場戲時說「上次看到這麼大段致詞且動人的表演，是在木村拓哉演《CHANGE》的時候」，盧廣仲在慶功宴上聽聞後表示，「謝謝評審，也謝謝瞿友寧導演激發我在這方面的潛能，那是我之前不知道的」。

植劇場《花甲男孩轉大人》囊括最佳戲劇獎、男主角、男配角、新演員等大獎，主要演員盧廣仲、嚴正嵐、劉冠廷、謝盈萱、江沂宸，以及以《五味八珍的歲月》入圍女主角的孫可芳等人7日凌晨一起出席慶功宴。

盧廣仲說，他得兩個獎下台後都有打電話給媽媽說「我得獎了」，媽媽和爸爸都很感動，不過阿公平常7點就睡覺，昨晚等到10點就體力不支，媽媽也以為他拿了第一個新人獎後，就不會再得男主角獎，知道男主角獎又是他時，媽媽感動到激動尖叫而且哭了，「有很大的可能，媽媽會在我家廟口辦流水席」。因為他自己也以為只會拿一個新人獎，在家想感言時只有想一段，「真的很謝謝評審，他們也是膽識過人！」他很開心出道10年了竟然還拿到新人獎。

瞿導笑說，本來就覺得盧廣仲拿新人獎機會大，但男主角同組的都很厲害，沒想到兩個獎都拿了，希望將來再找盧廣仲拍戲時，他不要漲價。外界也擔心他拿了視帝後不見得會繼續演戲，盧廣仲則表示：「如果瞿導找我，我非常樂意！」

瞿友寧回憶告別式這場戲，是刻意放到最後才拍，當時大家的感情已有一定的累積，拍第一次時，台下演員及工作人員就已經全部都哭翻了，盧廣仲本人則是「笑著流淚」演完，這真的滿難的。他認為盧廣仲不只是本色演出，他的戲劇節奏超乎常人，「我要謝謝他爸媽把他生得這麼好，還有他答應我要演出時那天腦袋不清楚」。

盧廣仲說，本來沒有那麼長的追思文，是後來加的，導演還要求他要背起來，而且一鏡到底接受挑戰，這讓記性非常差的他壓力頗大，畢竟平常唱歌都會忘詞。

盧廣仲表示，演這部戲時，他真的感覺「那個三合院就是我的家，這些人就是我家人，導演及劇組營造出一個像真正的家的地方，讓我進入角色」，他說很多戲都是揣摩導演教戲的神情，「他是我最喜歡的男主角」。

瞿友寧說，他相信還有很多導演可以在盧廣仲身上找其他東西 ，「他有很多可以嘗試，你們相不相信他可以演殺手！」盧廣仲則笑說，導演敢找他演真是「膽識過人」，一開始還問導演「你真的有想清楚嗎」，後來一到拍戲現場看到劇組都這麼拚命，因為自己是第一次演戲，就學他們這麼拚命，今天可以有這結果，應該歸功劇組和導演。

瞿友寧表示，他一直相信歌手在舞台上很有魅力，就可以把魅力帶到戲劇裡，就像他過去跟Ella、王心凌、侯佩岑等藝人合作，一開始敢用他們，都是因為他們在原本的領域就已經發光發熱。

(中時 )