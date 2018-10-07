東北風增強！北、東部防大雨！中南部空品差

2018年10月07日 05:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

秋意漸濃！今（7日）受東北風影響，北部、東部有雨，今早氣象局也針對新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報！早晚溫差大，需記得保暖。另今日中南部空品差，外出需記得攜帶口罩。

東北風影響，今（7日）早氣象局也針對新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

今、明兩天東北風影響，早晚天氣稍涼；台灣北部及東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中部山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今日北部、東部約26至28度，中南部約29至32度，各地低溫約22至24度，日夜溫差較大，需適時保暖。紫外線指數仍偏高，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

今日嘉義以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門沿海及空曠地區易有8至9級強陣風，今日北部及東半部（含綠島、蘭嶼）沿海有長浪發生的機率，請注意。

值得注意的是，今日中部及雲嘉南地區空品達「紅色警示」等級；高屏、馬祖、金門及澎湖為「橘色提醒」；北部及竹苗為「普通」；其餘地區為「良好」等級。

(中時電子報)