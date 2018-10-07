4M巨偶起舞「顛倒」中山北路！「白晝之夜」嗨翻台北

2018年10月07日 05:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

白色燈泡光輝耀眼，仔細一瞧，竟是4公尺巨型人偶現身花博園區，共同起舞升起祈福氣球，如夢如幻的場景讓人動容！初秋週末夜，台北中山北路彷彿被灑下魔法，幻身為「大型無牆美術館」，12小時不夜城X少43處藝術裝置X70場演出活動X串連500位國內外藝術家參與！眾所期待的2018台北白晝之夜登場！

馮嘉城、黃苑倍《月霾》於林森公園展出。（主辦單位提供）

●穿著「中山裝」！見證台北「無牆美術館」

「顛倒」中山北路，一起出來混！第三屆台北白晝之夜，從10月6日周六晚上6點至隔日凌晨6點，長達12小時的跨夜活動終於登場！中山北路沿線，以圓山周邊(北區)和南西商圈(南區)為兩大範圍。這場大型夜間藝術節，從傍晚到隔夜清晨，民眾穿著Drees code「中山裝」與周邊裝置藝術合影，參與這場國際藝術禮讚。

董雅卉、蘇世訓〈囍事〉在光點的展出以阿哥哥為主題。（主辦單位提供）

2018台北白晝之夜開幕式6點在花博舞蝶館登場。出席貴賓包括台北市副市長陳景峻、鄧家基、文化局長鍾永豐，以及法國在台協會主任紀博偉（Benoît Guidée）等人，白晝之夜的合作夥伴、響應單位、參與藝術家與團隊等，也一同共襄盛舉。稍晚9點時，台北市長柯文哲也突襲「白晝之夜」，野生柯P也讓民眾搶拍。

2018白晝之夜開幕式，由野孩子肢體劇場率領光能里的樂齡里民熱鬧登場。（主辦單位提供）

●社區里民參與 白晝之夜魔力登場！

開幕式將由野孩子肢體劇場率領光能里的樂齡里民熱鬧登場。野孩子肢體劇場從默劇肢體出發，嘗試以不同表演形式尋找與人及社會的深層互動，此次與光能里里民們發起為期兩個月的「野孩子X光能里社區共演計畫」，透過5堂工作坊課程，帶著爺奶認識默劇，肢體訓練，並且共同創作出一場演出！

2018台北白晝之夜開幕式，聲響藝術家姚仲涵、葉廷皓組成的H.H，以及擊樂演奏家戴含芝、黃晉韋組成的As one，帶來演出《黑白混》，結合打擊樂、影像、數位聲音、科技程式。（主辦單位提供）

由聲響藝術家姚仲涵、葉廷皓組成的H.H，以及擊樂演奏家戴含芝、黃晉韋組成的As one，則帶來演出《黑白混》，結合打擊樂、影像、數位聲音、科技程式的跨領域創作演出，帶給觀眾一場融合實驗聲響、電子音樂派對、與擊樂的顛覆新體驗。

2018白晝之夜開幕式，法國匿名者劇團（Compagnie des Quidams）的行動劇場《亞伯之夢》現身舞台。（主辦單位提供）

●如夢如幻超！大人偶行動劇場嗨翻天

由法國匿名者劇團（Compagnie des Quidams）的行動劇場《亞伯之夢》更讓人驚艷！四位演出者踩著高翹現身舞台問好，隨後接續19:00場次的演出，將以舞蝶館為起點繞行花博美術園區，逐步變身成高達4米的大型發光人偶！以如夢似幻的魔力旅程，為白晝之夜的揭開序幕。

利安．摩根Liam Morgan《未命名四號Untitled #4》在康樂公園展出。（主辦單位提供）

今年最大特色之一，是台北與巴黎兩城市互相推薦藝術家：台灣藝術家崔廣宇和陳萬仁兩人的創作，將同步在10月6日的法國巴黎白晝之夜展出。以跨越6個小時的時差，串連起台法兩地的國際交流！

崔廣宇〈隱形的城市：台巴黎．約克〉在光點台北展出。（主辦單位提供）

●一起出來混！一夜限定！台北不夜城

今年白晝之夜更提出「一起出來混！」口號作為行動號召，並設下服裝守則Dress Code：「中山」裝，歡迎參與民眾翻箱倒櫃，穿上自身所定義，能代表中山北路的「中山」裝，一起出來「混」到天明！

Filipino 101《移工大人物》演出。（主辦單位提供）

而台北捷運公司更首度不打烊，於10月7日凌晨1:00至6:00，在「台北車站」至「圓山」站區間，提供列車運輸接駁服務，陪同民眾一起到天明！每年僅此獨特一晚的藝術嘉年華，就讓我們「混」到天明，從夜晚到白晝，在台北演繹我們最美麗的風景！

唐唐發作品〈人球〉於雙城公園。（主辦單位提供）

2018台北白晝之夜

時間：10月6日下午6:00到10月7日上午6:00

地點：中山北路一段至三段

(中時電子報)