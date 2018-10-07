「友善田園」愛生態！企業響應契作萬金彩田米

友善田園展成果 宏碁基金會契作萬金彩田米。（新北市農業局提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

新北市政府為推廣結合農業生產與環境生態的理念，自104年起推動「友善田園區域計畫」，迄今已見成果，10月6日宏碁基金會賴啟民執行長，與新北市萬里、金山友善稻作農友簽訂彩田米認購契作，拋磚引玉鼓勵大眾支持偏鄉小農，期盼形成一股「善的循環」，以行動發揮對友善農業的支持，建立人與土地間緊密的關係，也是北海岸農業發展的重要一環。

葉惠青副市長表示，有了農友的付出與努力，加上宏碁基金會及彩田公司執行長楊儒門的大力支持，讓我們看見萬里、金山友善田園的活力與契機。新北市政府也成立了「友善契作平台」持續與農友站在一起，秉持先有通路再開農路，協助友善小農「先銷後產」的營運模式，媒合大眾以契作方式認購友善農產品，讓友善農友在生產前已有買主。也希望社會各界共同支持新北市的友善田園區域計畫，透過契作的方式幫助辛苦的小農，讓更多人一起投入友善農業的行列。

新北市政府為減輕農民負擔，鼓勵農民轉型友善耕作，提供多項利多補助方案，補助友善耕作農友有機質肥料、資材及活化休(廢)耕地的費用，目前友善耕作面積已達142公頃，友善耕作農友共170位。這樣的理念，也獲得各界的認同，包括彩田公司楊儒門執行長從105年在金山契作1.1公頃友善稻作，106年增加到13公頃，今年擴展到萬里後達到27公頃，造福了38位農友，也盼更多人能響應，讓生態永續，地球更美好。

(中時電子報)

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