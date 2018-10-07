神秘函數喻家庭！身心障朋友繪「最美麗的風景」藏溫馨

2018年10月07日 06:43 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

特定函數「卡布列克」不管怎麼演算，最後都會回到「6174」！身障畫家以此喻家庭，家人羈絆是最重要的感情！由文化部國立彰化生活美學館所舉辦的第17屆全國身心障礙者文藝獎「文薈獎」，於5日下午在張榮發基金會進行本屆得獎作品的頒獎典禮。文薈獎為提供身心障礙者一個揮灑創作的園地，透過文字與繪畫創作的藝文魅力，並搭起與社會大眾溝通的橋梁。

文化部次長丁曉菁表示，文化部積極推動文化平權，讓每個人都能擁有文化近用的權力。（文化部提供）

文化部次長丁曉菁表示，本屆的競賽主題訂為「最美麗的風景」，鼓勵身心障礙朋友，藉由藝文分享對於生命中的喜悅與樂觀、永不放棄的態度，讓身心障礙朋友以文字、圖像的呈現，與社會大眾分享在人生旅途中對於周遭的環境與自身的際遇、體驗更多的情緒感受。長達3個月的徵件期間，共徵得632件作品，由專業評審依每件作品的主題切和性及創意呈現進行評比，計71件作品脫穎而出。

第17屆頒獎典禮的表演安排也別具意義。開場表演的歌仔戲演員—王冠茗，他是一位聽障者，在無聲的世界裡圓了舞台夢；中場的川劇變臉則由平安綜藝團陳平安團長，帶領輕微智能障礙的兒子陳新安，父子兩人一同賣力演出，展現對生命的熱忱。他們的表演藝術體現生命意義，將勇於追求夢想與實踐的精神，傳達視覺與聽覺上的藝術饗宴給各類身心障礙朋友及與會嘉賓。

獲得諸多國際獎項的廣告導演莊永新以及知名圖文作家徐玫怡，首次擔任文薈獎的評審，他們在這些作品中，深切地感受到身心障礙者的創作能量。評審團更一致表示，本屆參賽作品都相當精采，從其中評選出獲獎作品的難度也隨之提高，難免有遺珠之憾。

在評審團心中，每位參賽者的作品皆傳達出積極與夢想，都是我們心中最美麗的風景。在頒獎典禮中，也和大家分享了文學類國中組第一名作者陳誼的獲獎作品〈6174〉，「6174」是著名的卡布列克常數，是專指四位數的特定函數關係，在某排列順序後，其演算式最後都會對應到6174。作者以這個函數的概念，形容自己和爸爸在不斷的溝通爭吵、再退讓和好後，最終還是會回到彼此的懷抱，娓娓道出父親的盡責、自責和對自己的期許。

本屆得獎作品，除了在頒獎典禮現場公開展示外，並將在明年舉辦巡迴展覽，讓得獎者勇於分享得獎作品，勉勵更多的身心障礙朋友，並讓社會大眾更能關懷這群朋友們，邀請您一同來見證每個得獎者心中最美麗的風景。

(中時電子報)