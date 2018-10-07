10／07 三大報頭條要聞

2018年10月07日 07:23 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●促轉會前副主委張天欽自比「東廠」，讓促轉會遭疑為綠營打手。成立4月有餘的促轉會承受莫大壓力，主委黃煌雄昨拋震撼彈，宣布請辭。他說，為解開朝野不必要的政治僵持，為超越政黨輪替的轉型正義留下空間，讓促轉會得以浴火重生，「真相、責任、公義、和解」目標得以延續，他決定請辭。

●第53屆金鐘獎頒獎典禮10月6日在國父紀念館舉行，盧廣仲拿下視帝、新進演員雙料大獎，黃姵嘉以客家台文學劇《台北歌手》奪下視后獎。戲劇節目獎由植劇場《花甲男孩轉大人》獲得，《台北歌手》共獲得女主角、女配角獎、編劇獎、節目創新獎、燈光獎5項稱霸，迷你劇集則由《青苔》獲3項獎最風光，胡瓜、謝忻、阿翔主持的《綜藝大集合》獲得綜藝節目主持人獎，《閃亮的年代》以黑馬之姿獲得綜藝節目獎，公視總計共獲15項。

●促轉會主委黃煌雄請辭了。在民進黨政府中，他是一個異類，他雖然具有民進黨籍，卻是少數可以同時被藍營和綠營都肯定的民進黨籍政治人物，原因在於他從政30多年來所關心的議題多半超越藍綠，而非如部分民進黨人一樣，一昧走向極端路線。

●國民黨高雄市長參選人韓國瑜6日在左營區封街造勢，逾萬人力挺，是藍營目前規模最大的造勢活動。韓國瑜自嘲遭綠營接連抹黑，下周恐怕說他是「最大殺人犯」，呼籲支持者一笑置之，他更宣告這次要以1瓶礦泉水贏得勝利，代表乾淨選舉從高雄開始。

◎旺報

●上海台研會組織大陸學者赴台，團員中的幾位上海台辦官員，因拒絕與陸委會約晤，無法獲准赴台。上海台辦6日發出聲明稿，強調學術交流是兩岸正常的民間活動，批評民進黨政府此舉暴露了兩岸政策的「虛偽性」，對此深表遺憾，並決定取消整團的赴台行程。陸委會則反批上海台辦欺人耳目，並宣稱「誰在阻撓交流，顯而易見」。

●原訂本月中旬來台的上海觀選團9人行，因陸委會要求約晤上海市台辦官員未果，演變成全團取消訪台。其實，在當前兩岸僵局、官方零互動下，陸委會希望尋求與陸方創造對話機會，可以理解，但問題在於，民共之間沒有政治互信基礎，陸方也會有忌憚，擔心約晤後會被如何「宣傳」，因此不願與我官員會面，也是人情之常。

●美國正在與主要經濟體逐一協商，構建以美國為中心的國際貿易規則，並達成對中國經濟圍堵。美國商務部長羅斯接受路透訪問時表示，在新簽署的《美墨加貿易協定》（USMCA）中，一項旨在阻止與中國達成貿易協定的「毒丸條款」（poison pill provision），可能會在未來美國與諸如日本和歐盟等其他國家和地區達成的貿易協定中被複製。

●華盛頓磨刀霍霍向北京之際，也引發輿論熱議北京是否該退回鄧小平「韜光養晦」的外交路線；但姑且不論時空條件早已不可逆，相關說法顯然誤讀「習近平與時勢」辯證關係。不諱言，大陸崛起之路猶如攀登高山，必然遭遇「高原反應症」，北京此時唯有展現戰略定力，咬牙苦撐，最終才能攻克登頂。

◎工商時報

●台股上周成為外資提款機，合計賣超達292.8億元，但包括信邦、GIS-KY、新普等15檔個股，外資卻逆勢認錯回補，股價也相對抗跌，在外資法人危機入市加持下，有機會扮演台股反彈急先鋒。

●在美中貿易摩擦擴大，且可能持續的情況下，對台灣廠商的衝擊有多大？由於中美雙方第一波只針對500億美元的產品課徵25％關稅，占中美雙方各自的GDP約0.5％及0.25％，影響不大。雖然目前美國對2,000億美元課稅只有10％，而且生產商、通路商乃至消費者的轉嫁，可共同分擔成本。加上手機的部分項目排除在外，衝擊比想像中小。

●台灣進口車銷售量逐年攀升，迫使最大國產車廠國瑞汽車傳出必須放無薪假的窘況，尤其高單價的豪華進口車愈賣愈多，除豪華品牌大推低價入門車款擴張市占，「水貨車」（或稱平行輸入車、外匯車）銷量、占比愈來愈高，更成為扼殺國產車廠生計的幫凶。

●在大陸經濟快速崛起下，台灣經濟研究院長林建甫直陳，兩岸產業垂直分工、互利均衡的現狀，會在5年內快速打破！

(中時電子報)